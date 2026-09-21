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洪災周年／深埋淤泥的他託夢：無法呼吸、看不到出口 別再挖了

聯合報／ 記者王思慧林佳彣王燕華游昌樺／專題報導

「我哥哥有託夢給我妹妹說，在裡面連呼吸的地方都沒有，連出口都看不到，已經離我們世間很遠了，不要再為我挖了」光復鄉民高金貴自馬太鞍溪洪災失聯至今，他的胞弟高進財想起哥哥託夢的話，仍難掩哀傷，但家人不願放棄搜尋，希望有一天他能回家。

談起哥哥，高進財說，哥哥個性直率、執著，講話從不拐彎抹角，想到什麼就說什麼，哥哥退休前是鐵路局員工，工作認真負責，退休後原本有許多人生規畫，但隨著年紀增長，體力逐漸不如以往，只好放下部分粗重農務，不過即使退休，仍捨不得離開土地，「他的退休金很多都拿去買農耕機具，心裡始終掛念農事。」

高金貴是部落老大哥 總是第一個關心遇到困難的人

光復鄉災民高進財（右）仍不放棄尋找哥哥高金貴（左）。記者曾原信／攝影
光復鄉災民高進財（右）仍不放棄尋找哥哥高金貴（左）。記者曾原信／攝影

高金貴從小就在田裡長大，非常熱愛農作，高進財說，哥哥以前插秧速度驚人，甚至比許多農村婦女還快，整排秧苗總能插得筆直整齊，連負責送秧苗的人都跟不上他的速度，「他真的很厲害，做什麼都要求做到最好。」

除了農事，退休後的高金貴將更多心力投入教會事務，身為教會重要幹部，他肩負探訪教友、關懷病患及聯繫會友等工作，只要有人生病、遭遇困難，他總是第一個主動打電話關心，甚至親自上門探視。

讓家屬最難以接受的是，高金貴失聯當天只是如往常一般前往巡田，高進財表示，哥哥退休後養成習慣，每天中午吃完飯就騎機車到農田巡視，即使沒有農務要做，也一定要去看看，「大嫂跟我說，如果那一天沒有去田裡，他心情就不好；去看完田，他就很滿足地回家。」

失聯者家屬高進財回憶，哥哥高金貴許多心力投入教會事務，只要有人生病、遭遇困難，他總是第一個主動打電話關心。記者曾原信／攝影
失聯者家屬高進財回憶，哥哥高金貴許多心力投入教會事務，只要有人生病、遭遇困難，他總是第一個主動打電話關心。記者曾原信／攝影

洪災當天去巡田 從此音訊全無

去年9月23日中午，高金貴依舊騎機車前往農地，下午約3時30分，還有人看見他在田邊與親友聊天，沒想到洪水突然沖進道路，人就此失聯。根據家屬研判，高金貴返家途中行經佛祖街附近時，正好遇上洪水來襲，連人帶車被洪水捲走。

高進財回憶，當天下午4點多，表弟突然打電話詢問哥哥在哪裡，他才驚覺事情不對勁，「我那時候才想到，哥哥在哪裡？」家人開始四處聯繫，但始終找不到人，大嫂回想中午聽見機車發動聲，就知道丈夫又去巡田，沒想到這一去竟成永別。

而讓家屬遺憾的是，當時附近重要路口的監視器竟早已故障，高進財說，事發後原本寄望透過監視器釐清哥哥最後行蹤，沒想到調閱時才得知設備早已損壞許久。「那是主要幹道，我們以為一定拍得到，結果竟然壞掉了！」唯一可能掌握哥哥最後身影的線索就此中斷，也讓家屬至今無法確認他究竟在哪個位置遭洪水沖走。

高金貴說，哥哥一輩子都在照顧別人，現在換我們等他回家。記者曾原信／攝影
高金貴說，哥哥一輩子都在照顧別人，現在換我們等他回家。記者曾原信／攝影

挖掘超過百公頃 家屬痛心：連衣服碎片都找不到

洪災發生後，政府持續協助搜尋失聯者，高進財表示，這一年來家屬幾乎沒有停止過挖掘作業，累計搜尋範圍已超過百公頃，大型挖土機一次又一次翻開堆積如山的泥砂，家屬守在現場等待，卻始終沒有結果，「不要說人，連機車碎片、衣服碎片都找不到。」即便如此，家人仍未放棄希望，目前搜尋工作仍持續進行中。

除了失去哥哥的痛，洪災帶來的心理陰影也深深烙印在居民心中，高進財說，現在只要下起大雨，手機響起警戒通知，全村人都會瞬間緊張起來。過去一年來，堰塞湖警戒資訊不斷發布，只要進入黃色警戒，居民便開始準備撤離；若升至紅色警戒，更必須強制離開家園。

高進財坦言，這種恐懼已成為創傷記憶，尤其是高齡91歲岳母，至今仍住在修復後的房子裡，每逢大雨便會緊張詢問家人「是不是又要撤離了？」他認為政府除了防災工程與監測設備，更應重視災民心理創傷及生活影響；同時加強監視器等基礎設施維護，避免未來發生類似事件時，家屬連失聯者最後一段足跡都無從追尋。

如今洪災滿一年，高進財和家人仍會不定期前往搜尋現場，他知道，希望正在一天天減少，但身為弟弟，仍想替哥哥再多等一會，「哥哥一輩子都在照顧別人，現在換我們等他回家。」

高進財想起哥哥託夢的話，仍難掩哀傷，但家人不願放棄搜尋，希望有一天他能回家。記者曾原信／攝影
高進財想起哥哥託夢的話，仍難掩哀傷，但家人不願放棄搜尋，希望有一天他能回家。記者曾原信／攝影

馬太鞍洪災周年專題

花蓮 堰塞湖 馬太鞍 光復鄉

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