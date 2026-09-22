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聯合報「兩岸關係年度大調查」回響 蔣萬安：綠賣芒果乾 受傷是民眾

聯合報／ 記者林麗玉詹宜庭／台北報導

聯合報「兩岸關係年度大調查」顯示，六成四民眾主張台灣在美中台關係中應不向任一方傾斜，甚至仍過半不滿意賴清德總統處理兩岸關係。台北市長蔣萬安昨表示，過去民進黨政府一直以來就是販賣「芒果乾」，但真正受傷的是台灣的民眾。

聯合報最新兩岸關係年度大調查，五成三民眾主張兩岸永遠維持現狀；甚至六成七民眾支持推動兩岸觀光客擴大往來，六成二支持兩岸民間擴大交流。

今年的台北上海雙城論壇，陸委會遭質疑不斷讓籌辦單位「穿小鞋」。蔣萬安說，大家都看得到，民進黨政府一直以來就是販賣「芒果乾（亡國感）」，製造對立跟仇恨，選舉的時候或許可以獲得紅利。他感嘆，真正受傷的是台灣民眾，總統要做的是要團結國家跟社會，讓兩岸關係降溫。

至於美國是否持續對台軍售，聯合報「兩岸關係年度大調查」顯示，四成四民眾有信心、四成七沒有信心，百分之九無意見。國民黨立委林沛祥指出，台灣需要的是好的、合用的武器，若武器不到位，即便編列數千億元國防預算，民眾又怎麼會有信心？

台獨 兩岸政策 兩岸關係 抗中 川習 兩岸交流

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搶先看！5成2不滿賴政府兩岸表現 逾6成挺雙向交流

美對台軍售…4成7沒信心 6成4主張與美中維持等距

53%主張永遠維持現狀 對賴總統兩岸政策不滿過半

觀光交流 逾6成民眾支持擴大往來

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