近10年第3高⋯32%民眾主張獨立 陸學者：美日因素使獨派更敢表達

本報「兩岸關係年度大調查」顯示，今年有五成三民眾主張台灣「永遠維持現狀」，仍是最多數，但主張獨立者由去年的二成五升至三成二，是近十年調查的第三高。大陸學者認為，因為美國、日本因素，使獨派更敢於表達立場。

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣表示，儘管美國總統川普表示不為台獨而戰，但包括AIT處長谷立言、日本首相高市早苗的相關言行，還有台灣內部政治環境，都給台灣傾獨的群體更敢於表達。此外，預感兩岸統一進程有可能加快而引發的「應激（壓力）反應」，也可能影響這一數據升高。

李振廣認為，今年中美元首多次會晤引起在台灣問題「大交易」的擔憂或討論，也可能刺激部分維持現狀派或獨派的民眾，更積極地表達台獨傾向。

他並稱，賴清德總統的兩岸政策是導致台灣民意在統獨立場發生變化的主要因素，並批評民進黨對陸配、統派與在野黨的打壓，讓台灣民眾不敢表達自己對於兩岸關係的真實意見。

儘管大陸近年對台政策闡述已從民族大義，轉而更強調生活層面上的「願景」，但似乎未反映在大眾的統獨傾向上。李振廣回應稱，兩岸關係向好發展需要相向而行，才會有更好的效果。他續指，有機會參加兩岸交流的台灣民眾總量是有限的，甚至把大陸「視為洪水猛獸」，所以大陸對台政策要對普通台灣民眾產生影響，需要更長期的努力。