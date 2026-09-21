美對台軍售47%民眾沒信心 林沛祥：武器不到位怎麼有信心？

美中領導人川普、習近平將舉行會面，美中台關係再受關注。根據本報「兩岸關係年度大調查」顯示，民眾對美國持續提供台灣軍事援助與軍售的信心呈現分歧，44%有信心、47%沒有信心。國民黨立委林沛祥表示，台灣需要的是好的、合用的武器，若武器不好、不到位、派不上用場，即使花費數千億元編列國防預算，民眾又怎麼會有信心？

林沛祥表示，66架F-16V本來應該已全部到位，但目前一架都沒到，一堆武器不是過期就是有問題，不然就是沒到。之前美伊戰爭，韓國薩德（THAAD）反導彈防空系統突然就被美國借走，難怪民眾對於軍購沒有信心。台灣要好的、合用的武器，若武器不好、不到位、沒用，花了幾千億元編列國防預算，民眾怎麼會有信心？

在美中台三角關係方面，調查發現，前3年調查都有66%民眾認為台灣應該維持等距，不傾向美國或大陸任一方，今年調查略降為64%，林沛祥說，等距是最好的方式，台灣沒事、日本沒事，全世界都沒事，如果能等距發展，不要太靠攏任何一方，這樣才符合中華民國利益。他也認為，本報這篇民調非常精準，並非空穴來風，凡走過必留下痕跡，明眼人都看得出來，中華民國應該要為自己打算，不能一味反美、親美，這些都不太好。

此外，調查指出，賴清德總統上任兩年多來，民眾不滿意賴總統處理兩岸關係的比率從63%降至52%，滿意從26%上升到37%，11%無意見。林沛祥說，國民黨執政時，兩岸、與美國之間的關係都是善意來往，希望當一個和平締造者。國民黨在前總統馬英九執政時，是史上國際外交最友好的時候，但過去10年民進黨執政，國外朋友越來越不埋單。如何在兩岸之間避戰、維持和平友善，保持中華民國地位與競爭優勢，並與美中當朋友，才符合中華民國全體利益。

這次調查於8月31日至9月6日晚間進行，成功訪問了1075位20歲以上民眾；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。調查是以台灣地區住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，調查結果依台灣地區20歲以上人口之性別、年齡及縣市結構進行加權。