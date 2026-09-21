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多數民意盼美中台關係等距 蔣萬安：賣「芒果乾」受傷是台灣人

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午視察生技隧道暨生技路通車前道路交通系統。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午視察生技隧道暨生技路通車前道路交通系統。記者林麗玉／攝影

美中領導人川普、習近平將會面，牽動美中台關係，本報「兩岸關係年度大調查」顯示，6成4民眾主張台灣在美中台關係中應不向任一方傾斜，甚至仍過半不滿意賴清德總統處理兩岸關係。台北市長蔣萬安今表示，過去民進黨政府一直以來就是販賣「芒果乾」，但真正受傷的是台灣的民眾。

聯合報最新兩岸關係年度大調查，5成3民眾主張兩岸永遠維持現狀；甚至六成七民眾支持推動兩岸觀光客擴大往來，六成二支持兩岸民間擴大交流。

蔣萬安今天上午視察生技隧道暨生技路通車前道路交通系統，由於今年的台北上海雙城論壇籌辦，陸委會兩度封殺上海官員，遭質疑不斷要讓雙城籌辦「穿小鞋」。

蔣今也被問到對於最新兩岸關係調查看法，蔣萬安說，大家都看得到，過去長期民進黨政府一直以來就是販賣「芒果乾」，製造對立跟仇恨，選舉的時候或許可以獲得紅利。

蔣說，但真正受傷的是台灣的民眾，總統要做的是要團結國家跟社會，讓兩岸關係降溫，而不要一再製造仇恨跟對立。

台獨 兩岸政策 兩岸關係 抗中 川習 兩岸交流

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多數民意盼美中台關係等距 蔣萬安：賣「芒果乾」受傷是台灣人

美中領導人川普、習近平將會面，牽動美中台關係，本報「兩岸關係年度大調查」顯示，6成4民眾主張台灣在美中台關係中應不向任一方傾斜，甚至仍過半不滿意賴清德總統處理兩岸關係。台北市長蔣萬安今表示，過去民進黨政府一直以來就是販賣「芒果乾」，但真正受傷的是台灣的民眾。

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