2026兩岸大調查一次看！和戰天平怎麼倒、川習會前民意風向標

聯合報「兩岸關係年度大調查」自民國99年開始，每年定期追蹤台灣民眾對於兩岸關係的看法，今年的調查結果今天（9月21日）在聯合報完整呈現，調查發現民眾對賴政府兩岸關係處理上，有五成二不滿意，另有逾六成民眾支持各項兩岸交流。

另外在美中台之間該維持怎樣的距離，赴大陸意願的變化，都在調查中呈現。聯合新聞網為讀者統整民調結果，還能一次看到朝野回應、專家學者解析、以及民間旅遊業者、農漁民心聲。

文章目錄 五大領域看兩岸關係

六成四主張美中台等距 美是否軍援看法分歧

五成二不滿賴政府兩岸表現 最大變數是台獨

支持兩岸交流 各選項都破六成

調查中的兩岸關係和戰天平，以1分代表兩岸完全不可能開戰、10分但表非常可能開戰，今年的調查結果為4.4分，雖然與近年相較持平，但比起10年前已經增加1.2分。

調查中進一步針對兩岸的敵友緊張關係，分「政治、軍事、外交、社會、經貿」五大領域請受訪者評分，其中兩岸社會關係平均5.6分，是五大領域中分數最高，顯見兩岸社會的民間互動現況較或好評。整體來看有三成民眾覺得兩岸民間關係熱絡，三成八認為雙方關係和緩，二成六感覺雙方關係低迷。

另外經貿領域平均6.4分，評價也相對和緩，不過有四成三受訪者認為兩岸經貿關係偏向競爭，一成九認為兩岸經濟關係以互利為主，兩者均較去年增加二至三個百分點。

相對於兩岸社會與經貿關係，政治、軍事、外交，分別得到7.1分、7.2分、7.5分，與去年數據相較持平，變動都在零點一個百分點上下。代表民眾持續認為這三大領域的兩岸關係緊張、偏向敵對。其中最為競爭對立的是兩岸外交，受訪者中六成認為兩岸外交高度競爭、二成四認為關係和緩、僅百分之八認為兩岸外交對立降溫。

軍事部分，認為兩岸狀態緊張的民眾，自106年的四成二逐年增加，111年六成四為最高點，今年降至五成六。認為關係和緩的二成七、僅一成認為軍事關係良好。代表政治領域的兩岸官方關係部分，認為兩岸官方互動密切為一成一、覺得雙方關係和緩的三成二、認為兩岸官方處於緊張或敵對狀態的約五成，相較去年變化均不大。

編輯推薦 新聞眼／ 川習 會前的台灣民意

會前的台灣民意 觀察站／抗中牌難認同 藍翻轉藏危機

觀察美中台三角關係，調查顯示，有六成四的民眾主張台灣應該與美中保持等距，不傾向任何一方，回顧前三年，都有六成六民眾認為台灣應維持等距。而認為應該向美國傾斜的比率由去年的一成八增加到二成一，一成支持向大陸靠攏，比去年減少二個百分點。

若聚焦美中激烈競爭的AI等科技領域，則有五成六的民眾認為台灣產業不應向美中任一方傾斜。

若進一步分析受訪者的政黨傾向，民進黨支持者有五成三主張傾美、也有四成五認為應對美中保持等距。國民黨、民眾黨支持者，以及無政黨傾向的中立民眾，則多主張對美中都應保持等距，比率接近或超過七成。

調查還發現，如果兩岸發生軍事衝突，民眾對於美國協防可能性的看法，歷年來的結果反覆不定。前年有四成九認為美方會派兵協防，認為美方不會派兵協防的占四二，去年逆轉為美方不會協防的占多數，今年又再逆轉，認為美方會協防的比率回升至四成七，認為不會派兵的四成三。

其中，民進黨支持者有八成一相信美國會派兵協防台灣，國民黨及民眾黨支持者各有七成及五成二認為美方不會派兵，中立民眾有三成六相信美國會協防、四成八覺得不會。

而賴清德總統上任兩年多來，不滿意賴總統處理兩岸關係的比率從六成三降至五成二，滿意從二成六上升到三成七，一成一無意見。回顧賴總統上任以來的調查，113年賴總統剛上任時為四成四滿意、四成三不滿意，評價分歧；去年調查結果轉為負評居多，不滿意六成二、滿意降至二成六，今年滿意度回升，但不滿意度仍高於滿意度一成五。

而調查中在不提示選項的前提下，民眾仍多數認為「台灣獨立」是兩岸關係的最大變數，比率從113年年的一成八、114年的一成七，降至今年的一成五。「民進黨執政」與「大陸持續軍事威脅」占比均為一成二，並列第二。其餘依次為「大陸不放棄統一」占一成一、「兩岸政府無法互信」占百分之八。

既然多數人認為「台獨」是兩岸關係最大變數，那麼民眾對台灣前途的主張為何？今年調查中有，最主流的仍是有五成三民眾希望永遠維持現狀，相較112年五成七高點減少四個百分點，較去年五成五也下降兩個百分點。

另外有百分之四主張盡快統一、百分之七希望先維持現狀再統一，兩者比率都與近八年相差不大。而有一成八民眾希望盡快獨立、一成四傾向維持現況以後再獨立，合計主張獨立的比率有三成二，比去年增加七個百分點。

由此來看民眾如何看待兩岸交流，調查中三個選項都有超過六成的民眾支持兩岸交流。今年國民黨與民眾黨先後赴中國大陸交流，台北與上海雙城論壇也持續舉辦，調查結果中有六成三民眾支持繼續舉辦類似的兩岸交流平台，二成七不支持，一成無意見。觀光部分，有六成七民眾支持兩岸觀光客擴大往來，二成八不支持，百分之五無意見。

此外，今年大陸擴大推動包括電影、藝術、體育的民間交流，我方政府責任為相關活動具統戰意涵，即使如此，仍有六成二民眾支持兩岸民間擴大交流，三成不支持，百分之九無意見。

調查也發現，民眾西進就業意願在今年調查結果為三成，較去年減少四個百分點，跟歷年結果相較，西進就業意願在107年攀升至四成三的高點後急轉直下，108年降至三成六，109至111年都低於三成，此後四年維持在三成到三成四之間。

而願意讓子女到大陸唸書者，近7年都維持在二成八到三成二之間，今年調查為三成。願意搬到大陸定居的比率近八年都在百分之七至一成二之間，今年調查結果為一成一。

這次調查於8月31日至9月6日晚間進行，成功訪問了1075位20歲以上民眾；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。調查是以台灣地區住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，調查結果依台灣地區20歲以上人口之性別、年齡及縣市結構進行加權。