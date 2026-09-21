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藍營：兩岸政策 與民意落差大

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰黃婉婷／台北報導

針對聯合報最新「兩岸關係年度大調查」，國民黨表示，民調再次證明，賴清德總統的兩岸政策與台灣主流民意存在明顯落差，必須正視警訊。民眾黨也說，仍有五成二民眾不滿意賴政府處理兩岸關係的表現，應該正視人民聲音，以具體作法維護和平、改善兩岸關係。

國民黨文傳會主委陳以信指出，這份調查顯示民意非常清楚，台灣人民希望維持現狀、降低敵意、增加交流；但賴總統上任後卻反其道而行，不斷拋出「新兩國論」、刺激兩岸關係，一再升高兩岸政治對立，為台灣海峽增添不穩定的因素。

陳以信呼籲賴政府，應即正視多數民意對和平、交流與維持現狀的期待。負責任的兩岸政策，絕不是把台灣推向危險邊緣，而是有能力在堅守中華民國立場的同時，降低衝突、恢復對話，為台海創造和平。

民進黨中國部表示，相關的民調都會參考。民進黨的兩岸立場非常清楚，就是「持續善意，立場堅定」，政府的兩岸政策也沒有改變，就是在「對等、尊嚴」的基礎上，推動健康有序的兩岸交流。即使面對中國無理打壓與破壞現狀，我們仍會保持穩健的兩岸路線，不會放棄釋出善意，更不會放棄守護國家主權與安全的立場，未來會持續守護台灣的民主自由、推動兩岸關係良性發展。

民進黨中國部指出，過去一段時間，真正破壞兩岸關係、威脅區域和平穩定現狀的，從來都是中共當局，而非台灣或是民進黨。民進黨中國部呼籲，中共當局應該正視中華民國的存在，務實處理兩岸關係。

民眾黨發言人張彤表示，此份民調清楚反映民意，台灣人民感受到兩岸政治、軍事與外交的緊張，同時期待透過交流改善關係。其中，經貿與民間互動的評價相對和緩，更是提醒執政黨「兩岸即使存在政治分歧，仍有維持往來、累積互信的空間」，執政者有責任守護台灣國土安全，同時也有責任降低衝突風險。

對於民調顯示，逾六成支持兩岸交流平台繼續舉辦、擴大觀光往來及民間交流，張彤說，民眾黨一向主張在捍衛中華民國主權、民主自由與對等尊嚴前提下，應與中國維持溝通、務實交流，持續推動城市、觀光及民間往來，執政黨應該正視多數民眾對交流的期待。

張彤表示，強化國防與搭建兩岸對話管道，都是維護台海和平必須做的工作，民進黨不應再以意識形態治國，更不該將政黨利益置於國家利益之上。

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