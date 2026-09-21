美對台軍售…4成7沒信心 6成4主張與美中維持等距

美中領導人川普、習近平將會面，牽動美中台關係，第二批一四○億美元對台軍售是否上談判桌，備受矚目。本報「兩岸關係年度大調查」顯示，六成四民眾主張台灣在美中台三角關係中不向任一方傾斜，但聚焦ＡＩ等科技產業，認為台灣在美中科技競爭中應維持等距的比率略減為五成六。此外，民眾對於美國持續提供台灣軍事援助與軍售看法分歧，四成四有信心，四成七沒有信心。

觀察美中台三角關係，調查發現，前三年調查都有六成六民眾認為台灣應該維持等距，不傾向美國或大陸任一方，今年調查略降為六成四；主張向美國傾斜的比率由去年的一成八增加到二成一，一成支持向大陸靠攏，比率較去年減少二個百分點。

美中AI競爭 五成六主張中立

民進黨支持者雖有五成三主張傾美，但也有四成五認為台灣應和美中維持等距；國民黨、民眾黨支持者和無政黨傾向的中立民眾，則多主張對美國或大陸應維持等距，比率接近或超過七成。

對於美中在ＡＩ等科技領域競爭日益激烈，有五成六民眾認為台灣產業在美中之間應該維持等距，不傾向美國或大陸任一方，三成一主張向美國傾斜，僅百分之七支持向大陸靠攏。

川習會前 美軍售延宕引揣測

兩岸軍事議題方面，有五成六民眾認為大陸武力犯台的風險和去年差不多，比率較去年增加十個百分點，覺得風險降低者維持百分之五左右，認為風險較去年升高者由四成五降至三成四。

此外，今年五月川習會後美國擱置對台軍售，但同時間台灣又通過了史上最高、七八○○億國防採購特別條例，川習二會預計在美東時間廿四日登場，外界預料習近平會在峰會上就台灣問題向川普施壓。值此敏感時刻，多項對美軍購武器仍延宕交貨，也引發揣測。

調查發現，民眾對於美國是否會持續提供台灣軍事援助與軍售看法分歧，四成四有信心，四成七沒有信心，百分之九無意見。

協防台灣 四成七認美會派兵

調查還發現，如果兩岸發生軍事衝突，民眾對於美國協防可能性的看法反覆不定。前年有四成九認為美方會派兵協防，比率高於覺得不會者的四成二；去年逆轉為四成九認為美方不會協防占多數；今年調查再次逆轉，認為美方會協防的比率回升至四成七，四成三認為不會派兵。

其中，民進黨支持者有八成一相信美國會派兵協防台灣，國民黨及民眾黨支持者則各有七成及五成二覺得不會，無政黨傾向的中立民眾有三成六成相信美國會協防，四成八覺得不會。

這次調查於八月卅一日至九月六日晚間進行，成功訪問了一千零七十五位廿歲以上民眾；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。調查是以台灣地區住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，調查結果依台灣地區廿歲以上人口之性別、年齡及縣市結構進行加權。