學者：民眾對美態度 兩極固化

「兩岸關係年度大調查」顯示，民眾對美國持續提供台灣軍事援助與軍售，四成四有信心，四成七沒有信心。如果兩岸衝突，認為美方會協防的比率四成七，四成三認為不會派兵。至於大陸武力犯台的風險，五成六認為和去年差不多。學者認為，國內社會兩極分化的情況非常明顯，至於影響調查結果變化的中間選民，應該是受到時事影響而搖擺。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正說，較明顯有變化的是認為「大陸犯台風險升高」的人明顯下降。這應該是因為川習高峰會看起來氣氛良好，另外隨著二○二七年即將到來，所謂這一年中共將犯台的「戴維森窗口」理論，看來並無跡象。

中華戰略前瞻學會研究員揭仲說，照理說對「持續提供軍售」與「美軍會派兵協防」的看法，應該是正相關。美國軍售的現實可能性，應高於美軍協防。然而調查結果卻顯示，今年有更多人對軍售沒有信心，但是相信美軍會協防的人卻增加了，呈現矛盾的結果。

揭仲表示，國內民意兩極分化嚴重，支持民進黨的人篤信美國會挺台灣抗中，支持在野黨的人則對美國缺乏信心。兩個陣營看起來都高度固化，這當然不是好現象。

政大外交系教授黃奎博分析，川普在五月川習會之後，對台態度出現變化，有更多的負面評論，若國內民眾反倒對美國協防台灣抱有更樂觀的態度，可能是因為對台灣先進製程的晶片表現出信心，足以保證台灣的安全。