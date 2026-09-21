官冷民熱…兩岸趨緊張 台獨最大變數

兩岸敵意持續攀升，本報「兩岸關係年度大調查」顯示，接近和超過五成民眾持續認為兩岸軍事、政治與外交關係偏向敵對或緊張狀態，民眾仍多認為台灣獨立是兩岸關係最大變數；相較之下，兩岸經貿及民間社會互動評價則相對和緩。

本報自九十九年開始規畫「兩岸關係年度大調查」，每年定期追蹤台灣民眾對於兩岸關係的看法。調查是以「兩岸敵友量表」請民眾針對兩岸政治、軍事、外交、經貿及社會五大面向進行全面評估。調查以一至十分為範圍，評分一至四分代表兩岸關係友好或互利，五至六分代表關係和緩，評分七至十分代表兩岸關係緊張或競爭。

調查結果顯示，五大領域中，仍以兩岸民間互動現況較獲好評，三成民眾覺得兩岸民間關係熱絡，三成八認為雙方關係和緩，二成六感覺雙方關係低迷，比率都和去年相當。平均來看，兩岸社會關係平均得分五點六分，為五大領域中最獲好評者。

經貿現況也是兩岸關係評價相對和緩的項目，不過，四成三認為兩岸經貿關係偏向競爭，一成九認為兩岸經濟關係以互利為主，兩者均較去年增加二至三個百分點；認為兩岸經貿關係既競爭又互利者，則由三成六降至三成一。平均來說，兩岸經貿關係得分六點四分。

兩岸外交部分，民眾評價與去年類似，六成認為兩岸外交處於高度競爭狀態，二成四認為關係和緩，僅百分之八感覺兩岸外交戰火降溫。平均來說，兩岸外交關係得分七點五分，是五大領域中兩岸關係最競爭對立者。

代表政治領域的兩岸官方關係部分，認為雙方互動密切的比率近四年都在一成左右，今年調查為一成一，覺得雙方關係穩定者持平，維持在三成二左右，至於感覺台灣與大陸官方處於緊張或敵對狀態的人接近五成，變化不大。平均來說，兩岸官方互動關係得分七點一分。

兩岸軍事關係部分，覺得兩岸處於緊張狀態的民眾，自一○六年的四成二逐年增加到一一一年的六成四高點後，今年調查降為五成六，比率和去年相當；認為關係和緩者維持二成七持平不變，僅一成感覺軍事關係友好。平均來說，兩岸軍事關係得分維持七點二分。

和去年的調查相較，民眾對於兩岸關係看法一年來變化不大，五大領域關係得分和去年相當，增減都在零點一分之內。

儘管兩岸政治、軍事及外交互動仍偏向對立或緊張狀態，但民眾普遍認為兩岸開戰可能性低。如果一分代表台灣與大陸非常不可能開戰，十分代表非常可能爆發戰爭，民眾評估兩岸發生戰爭的可能性平均為四點四分，評分近五年調查持平，但較十年前已增加一點二分。

進一步分析影響兩岸關係轉趨緊張的主要因素，不提示選項前提下，民眾仍多認為台灣獨立是兩岸關係的最大變數，比率由一成七降為一成五；居次的影響因素則是大陸持續軍事威脅和民進黨執政，各占一成二；認為大陸不放棄統一則在一成左右。

這次調查於八月卅一日至九月六日晚間進行，成功訪問了一千零七十五位廿歲以上民眾；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。調查是以台灣地區住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，調查結果依台灣地區廿歲以上人口之性別、年齡及縣市結構進行加權。