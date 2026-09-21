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4成3認兩岸經貿趨競爭

聯合報／ 記者林海陳儷方／台北報導

本報調查顯示，有四成三民眾認為兩岸經貿關係偏向競爭。工商團體認為，在兩岸官方沒有恢復往來前，民間、經貿交流還是相當重要，但希望政府能夠政經分離，「老拿政治來講產業，對大家都是很痛苦的抉擇」。

商總理事長許舒博認為，過去總說大陸產品比較低端，台灣則走中高端路線，但近年來大陸產品品質都在提升，就形成競爭。

許舒博說，中小型企業在大陸布局仍相當多，雖然兩岸貿易依存度降低，但加上香港，整體比重仍達三成，連同東協占比就更高；大陸是台灣最大市場，如果兩岸中斷經貿往來，例如中斷ＥＣＦＡ，產業界並不樂見，籲政府「不要把兩岸關係走到絕」。

工總年度白皮書就強調產業界希望透過民間交流，創造更穩定的兩岸關係，工總理事長潘俊榮也認為兩岸的民間交流相當重要。他透露，陸委會主委邱垂正、海基會董事長蘇嘉全都支持兩岸民間健康有序的交流。台灣產業界基於在台灣永續經營、照顧員工生計與善盡社會責任的前提下，願意扮演更多更大的力量，作為兩岸和平溝通橋梁。

工總也建議，政府應務實關注紅色供應鏈下兩岸產業競合。在確保國安無虞前提下，正視產業界合理需求，不須認為陸方所有對台舉措都是統戰分化。

中經院第一所副研究員王國臣表示，台灣無法將高單價的中間財送往中國大陸組裝，但大陸廉價商品還是持續湧入，導致台灣對大陸的貿易已由順差轉為逆差，同時，兩岸在中間財與最終消費財的貿易互補性同步下降。

王國臣說，隨著中國加速自身晶片研發，未來只會進一步降低對台灣中間財或設備的依賴，甚至伴隨其自主技術發展，兩岸在雙邊貿易上將更明顯走向競爭。

台獨 兩岸政策 兩岸關係 抗中 川習 兩岸交流

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