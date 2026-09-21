旅遊業：恢復台客赴陸團遊

聯合報兩岸關係民調數據顯示，六成七民眾支持推動兩岸觀光客擴大往來。對此，旅遊業者李奇嶽表示，兩岸觀光應分為「台人赴陸」及「陸客來台」兩件事看待。早在二○○八年陸客來台前，台灣人赴陸就相當普遍，若恢復台灣旅客赴陸團體旅遊，市場需求預期會比調查結果還高。

他指出，陸客來台在台灣社會確實存在不同意見，但也有不少人認為「觀光歸觀光、政治歸政治」，不應過度泛政治化，若真有國安疑慮，也不應把一般觀光交流直接等同於國安風險。

李奇嶽認為，政府目前對兩岸觀光議題有過度政治化的傾向，政策與實際民意、旅遊需求甚至出現脫鉤。他質疑，如果政府認為台灣人不應赴陸，為何限制團體旅遊，卻沒有禁止自由行？「大家會用腳投票」，政府應正視民眾實際需求。

至於陸客來不來台，他認為政府當然可以基於政策及安全考量決定是否開放，但不必將觀光交流視為「以商逼政」。他認為，以目前狀況來看，兩岸觀光即使沒有完全恢復，台灣的觀光業者也不至於陷入困境，但兩岸往來若能逐步恢復自由、正常化，對台海穩定反而有正面意義。