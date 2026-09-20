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電價凍漲 李彥秀：變相補貼科技業

聯合報／ 記者屈彥辰游振昇／連線報導

經濟部電價費率審議會拍板電價凍漲至年底，台電並爭取追加預算撥補七一一億元。國民黨立委李彥秀表示，審議會火速拍板純屬過水，政治考量遠大於專業審議，台電拿追加預算情勒立院，全面凍漲更是拿納稅錢變相補貼高獲利科技業，恐在未來經貿談判成為不公平貿易的口實。

李彥秀說，依電價公式原具百分之十二點八三調漲空間，過去審議往往耗時逾三小時，本次僅一個半小時草草收場，顯然早已內定結論，淪為徒具形式的政治過水。

李彥秀進一步批評，台電以追加預算撥補綁架明年四月電價，是對國會預算審查權的情緒勒索。年底縣市長選舉對綠營而言是面子之爭，後年大選才是存亡之戰，若十月凍漲，明年四月更無調漲理由。

李彥秀要求經濟部應就發電結構、能源政策調整與台電財務改善做法，具體說服國會與社會，尤其原傳調漲半導體及人工智慧資料中心電價，最後也全面凍漲，「政府變相補貼」更可能成為未來經貿談判不公平貿易的口實。

台中市長盧秀燕昨天表示，物價飛漲，加上電價先前已漲過，若國營事業、用電再漲會雪上加霜，她贊成一段時間電價凍漲，不過要尊重立法院，畢竟凍漲要補貼台電數百億元，應先跟立院溝通。

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天然氣市場 Q4價格壓力更大

中東戰事持續且升溫，荷莫茲海峽仍無法恢復正常運輸，預期國際能源市場進入第四季仍未見明顯緩解跡象。中經院第三研究所高級分析師鄭睿合表示，原油在供應缺口持續、庫存快速下降的情況下，第四季油價將維持每桶九十至一百美元；不過，真正值得關注的另一項變數，歐洲即將進入冬季後的天然氣需求，若今年不是暖冬，全球液化天然氣（ＬＮＧ）市場恐面臨更大的價格壓力。

冷眼集／失真數據 讓央行不升息

年底九合一選前，政府陸續宣布桶裝瓦斯、民生用天然氣，以及電價直接凍漲到年底，油價則是原則凍漲。選舉前，什麼都凍、什麼都不漲，短期看起來對民眾有利，但選舉過後，當油、電價格全漲的時候，通膨海浪是否快速席捲全台？再者，政策一直壓抑油價、電價，中油、台電財務狀態早不健全，未來，撥補、補助多少錢給中油、台電才夠，是不是最後又都要全民埋單？

中油財務 資本額快虧空

國營事業中不只台電虧損擴大，中油財務體質也持續惡化。若今年天然氣價格持續維持高檔，至今年底為止，中油累計虧損將會超過一二六○億元，直逼中油資本額一三○一億元，中油財務情況再不改善，中油明年恐將面臨資不抵債窘境，董事會也得依法聲請破產重整。

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