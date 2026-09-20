電價凍漲 李彥秀：變相補貼科技業

經濟部電價費率審議會拍板電價凍漲至年底，台電並爭取追加預算撥補七一一億元。國民黨立委李彥秀表示，審議會火速拍板純屬過水，政治考量遠大於專業審議，台電拿追加預算情勒立院，全面凍漲更是拿納稅錢變相補貼高獲利科技業，恐在未來經貿談判成為不公平貿易的口實。

李彥秀說，依電價公式原具百分之十二點八三調漲空間，過去審議往往耗時逾三小時，本次僅一個半小時草草收場，顯然早已內定結論，淪為徒具形式的政治過水。

李彥秀進一步批評，台電以追加預算撥補綁架明年四月電價，是對國會預算審查權的情緒勒索。年底縣市長選舉對綠營而言是面子之爭，後年大選才是存亡之戰，若十月凍漲，明年四月更無調漲理由。

李彥秀要求經濟部應就發電結構、能源政策調整與台電財務改善做法，具體說服國會與社會，尤其原傳調漲半導體及人工智慧資料中心電價，最後也全面凍漲，「政府變相補貼」更可能成為未來經貿談判不公平貿易的口實。

台中市長盧秀燕昨天表示，物價飛漲，加上電價先前已漲過，若國營事業、用電再漲會雪上加霜，她贊成一段時間電價凍漲，不過要尊重立法院，畢竟凍漲要補貼台電數百億元，應先跟立院溝通。