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冷眼集／失真數據 讓央行不升息

聯合報／ 本報記者陳儷方馬瑞璿

年底九合一選前，政府陸續宣布桶裝瓦斯、民生用天然氣，以及電價直接凍漲到年底，油價則是原則凍漲。選舉前，什麼都凍、什麼都不漲，短期看起來對民眾有利，但選舉過後，當油、電價格全漲的時候，通膨海浪是否快速席捲全台？再者，政策一直壓抑油價、電價，中油、台電財務狀態早不健全，未來，撥補、補助多少錢給中油、台電才夠，是不是最後又都要全民埋單？

上周四，台灣央行剛宣布「不升息」，跌破市場眼鏡。當全球各國都在為了能源價格飆漲、高通膨壓力而升息之際，為什麼台灣央行這麼有底氣，關鍵就在消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率維持在百分之二。

但是，為什麼我們的ＣＰＩ可以維持這麼漂亮，最大原因就在於政府透過油、電凍漲，掩飾了油、電價格帶來的通膨壓力，ＣＰＩ數據並未暫時全面狂飆，而是中油、台電的財務體質全面付出代價。

換句話說，政府是透過政策性吸收油電成本，來美化通膨問題。

油氣電價格在政府的壓抑下，都沒有真實反映成本，但這並不影響其他商品售價的調漲，例如每天都會買的便當，最近一個漲十元，麵粉也傳出漲價，更遑論人工智慧（ＡＩ）通膨帶來的筆電與手機價格全漲，生活成本增加並沒有因為油氣電價格凍漲而停滯。

中油台電之所以虧損如此嚴重，不能一味推給戰爭，更重要的原因是，倉促廢核後，如今國內發電近半仰賴最貴的天然氣發電。政策錯誤已經造成中油、台電財務虧損嚴重，選舉過後，原本凍漲的油、電價格，都要重新調漲時，不僅民眾將面臨更嚴重的通膨，油氣電凍漲的代價要誰付呢？現在看起來，行政院已經提出數千億的追加預算，當然這些都是全民埋單。

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