撥補台電 政院：立院應盡速排審追加預算

經濟部電價費率審議會昨拍板，今年電價凍漲到年底。但今年因美伊戰爭，全球油價大漲，也使得台電發電成本大增，台電今年再陷虧損窘境，將優先爭取今年度追加預算，撥補七一一億元給台電。經濟部預計十二月將會召開第三次電價審議會，屆時，會再檢討民生及產業電價費率，若有調漲，將於明年一月一日起適用。

2026-09-19 00:00