撥補台電？ 民眾黨立委：應提財務改革方案

經濟部昨召開電價審議會，決議電價暫時凍漲，優先爭取今年度追加預算，撥補七一一億元給台電，引發在野黨批評用電價綁架立院，民進黨立委則表示，這不是台電突然經營不善，而是國際戰爭帶來的能源成本衝擊，不能一邊要求電價不能漲，一邊杯葛台電撥補。

國民黨團書記長許宇甄表示，政府多年大幅提高燃氣發電比重，去年燃氣發電占比已達百分之四七點七，當國際天然氣價格因戰爭或地緣政治劇烈波動，台電成本自然首當其衝，能源政策造成的成本結構與風險，行政院也有責任向人民說清楚。

民眾黨立委洪毓祥表示，政府為凍漲民生天然氣，讓中油吸收成本，中油卻又調高電業天然氣價格，今年四月以來累計漲幅超過六成，成本最後轉嫁台電，再由國庫撥款補台電，最終仍由全民負擔。

洪毓祥表示，台電估計今年天然氣燃料支出因戰爭增加逾一三○○億元，七一一億元最多僅補新增成本的一半，無法解決結構問題。電價審議會算出，按照公式本期電價應調幅達百分之十二點八三，最後卻決定先暫緩，等政府爭取追加預算，再到十二月重新審議，這代表問題並沒有解決，只是延後處理。政府應提出完整的能源財務改革方案，而不是每次遇到能源價格上漲，就追加預算補洞。

民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜表示，受到美伊戰爭影響，天然氣價格大幅上升，民進黨團支持行政院提出七一一億元追加預算，呼籲在野黨不能一方面要求電價不能漲，另一方面又杯葛台電撥補。