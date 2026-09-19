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新聞眼／電價凍漲…選舉操作 綁架在野

聯合報／ 本報記者陳儷方
電價審議會決議電價暫時凍漲，引發在野黨批評用電價綁架立院。 記者曾原信／攝影
電價審議會決議電價暫時凍漲，引發在野黨批評用電價綁架立院。 記者曾原信／攝影

電價凍漲到年底，「年底」究竟有何玄機？絕對不是因為美伊戰爭說好今年底之前要結束，而是台灣的九合一選舉即將在十一月廿八日舉行，「選舉」恐怕才是真正的關鍵字。

經濟部召開今年第二次電價費率審議會，開會前充分醞釀漲價氛圍，還有知情人士對外透露半導體及人工智慧（ＡＩ）資料中心的電價將會調漲，令人預期漲價與否可能在會議中陷入攻防。沒想到，此次審議會只開了短短一個半小時就結束，結論也符合選舉作戰模式。選前不漲，選後如果立法院不給七一一億元的補貼，屆時漲價就順理成章。

今年是選舉年，卻不幸在半年前遇到美伊戰爭開打，國際能源價格暴漲，國際油價格每桶漲破一百美元，天然氣價格甚至是戰爭開打前的兩、三倍，中油及台電的成本壓力爆表，卻無法將成本壓力反映在售價上。

中油自三月以來的油價凍漲幾成常態，幾乎只要指標油漲幅沒有超過一成，通常下周油價就會凍漲，漲幅由中油吸收，經濟部與中油採取了極為密集的政策性吸收與凍漲策略。經濟部更在行政院通過其四二一七億元的追加預算後，豪氣宣布民生天然氣及桶裝瓦斯凍漲到年底。

民生用天然氣、桶裝瓦斯，再加上最新的電價費率，凍漲期限一律押在「年底」，而每周都要公布的油價調幅，也是周周踩煞車，不僅減徵貨物稅營業稅，也要中油拚命吸收。

這套以「年底」為主軸的政策組合拳，精準地跨越了十一月廿八日的九合一選舉投票日，讓大家在投下神聖一票之前，根本記不起萬物齊漲、只有薪水不漲的痛苦與壓力。

政府一方面宣布凍漲，另一方面又寄望立法院通過追加預算撥補台電與中油，形同以「選前凍漲」來綁架立法院的預算審議權，油電瓦斯價格凍漲是執政黨給出的小確幸，如果油電瓦斯撐不住虧損，明年起大幅調漲售價，則立法院將立刻變成替罪羔羊，這一連串操作對於執政黨來說，怎樣都贏、穩賺不賠。

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