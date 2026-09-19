審議會「暫不決定調整」電價凍漲到年底

經濟部電價費率審議會昨拍板，今年電價凍漲到年底。但今年因美伊戰爭，全球油價大漲，也使得台電發電成本大增，台電今年再陷虧損窘境，將優先爭取今年度追加預算，撥補七一一億元給台電。經濟部預計十二月將會召開第三次電價審議會，屆時，會再檢討民生及產業電價費率，若有調漲，將於明年一月一日起適用。

在野黨立委批評，政府不應以電價作為要求國會埋單的籌碼，七一一億元無法解決結構問題。

選舉在即 外界認凍漲劇本早寫好

由於今年以來國際燃油大漲，電價面臨調漲壓力，外界原預料電價費率審議會可能將陷入攻防。但意外的是，昨天只開了短短一個半小時便結束，由於九合一選舉在即，也讓外界解讀凍漲劇本早已寫好。

經濟部次長賴建信指出，審議會委員考量產業情況，並顧及電價具影響物價傳導效應，且具有高度僵固性，決議在預算撥補尚未明朗前，暫不決定電價是否調整，委員呼籲經濟部應全力爭取立法院支持撥補台電的預算，以兼顧物價穩定及台電財務健全。

賴建信說明，依台電本次電價檢討案應有調幅為百分之十二點八三，一度電價費率平均應該要漲到四點二六七五元，以現在每度平均三點七八二三元來看，每度應調漲○點四八五二元。

經濟部指出，今年中東戰爭造成國際燃料價格大漲，國際油價每桶在六十八美元至一三二美元之間，台電估算三月至八月吸收燃料成本約七一一億元，因此行政院在一一五年度追加預算中編列撥補台電七一一億。

至於經濟部是否會以撥補台電，就不必補漲電價來說服立法委員？賴建信說，確實有審議委員提出此建議，但經濟部還是會在第三次會議中仔細檢討，通盤考量。

台電虧損擴大 估每月將達百億元

根據台電最新財報，今年一至七月稅前虧損為二一四億元，若今年預估虧損逾七百億元，換算下來，等於八月至十二月，台電平均每月虧損將達一百億元。

此次電價審議會前，傳出只會調漲半導體及人工智慧（ＡＩ）資料中心電價費率，十二月電價檢討是否讓這高科技用電戶承擔較高負擔？台電副總郭天合表示，撥補與否對台電而言是很大的不確定因素，「台電希望撥補預算通過後，再來做解讀」。

國民黨團書記長許宇甄批評，這已不是單純的電價政策，而是拿人民的電費帳單向國會施壓。行政部門不能一手喊「凍漲」，另一手暗示「預算不過就漲價」，把電價當成逼國會埋單的政治籌碼。