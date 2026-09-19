經部凍漲電價 擬優先爭取撥補…避免引發物價波動

經濟部昨（18）日召開電價費率審議會，經過一個多小時討論，經濟部宣布，中東戰事影響電價，使得燃煤價格大漲致發電成本大幅增加，為避免引發物價波動，決議支持優先爭取政府撥補預算711億元，這次電價調整暫不決定，留待今年12月第三次電價審議會審議輸配電費率時再行討論。

換言之，電價只是暫時不漲，經濟部已預留伏筆。至於12月召開第三次電價審議會對電價討論是聚焦在工業電價？民生電價？經濟部次長賴建信則表示，會做全面性檢討。使得明年1月電價上漲預期大幅升溫。

在昨日電價審議會上，賴建信表示，台電這次電價檢討案提報應有調幅為12.83%，此為計入5%合理利潤率，合理平均電價應為4.2675元，主要因為燃料價格上漲導致發購電成本大幅增加。若今年沒發生戰爭，台電今年有機會保持盈餘。

他表示，今年中東戰爭造成國際燃料價格高漲，油價在68至132美元／桶間起伏。中東戰爭後台電公司吸收燃料成本頂住通膨，估算3至8月吸收燃料成本約711億元，尚未列計全年吸收額度。

賴建信提及，會中針對半導體、AI資料中心用電及電價也有做討論，有委員盼台電穩定供電並且強化電網，因此台電必須要有穩健財務；另外AIDC升降都會影響供電，其電價策略經濟部也希望參考國際作法，尤其是未來經濟部將以專區、專線建設AIDC，未來會有檢討，但有委員認為「不要先放箭」，或者因此影響AI發展機會。

然而電價今年凍漲、政院撥補711億元預算恐難過關，對台電財務影響甚大。賴建信表示，台電今年虧損會超過711億元。另據了解，台電推估若凍漲電價、撥補也無著落，今年全年虧733億元，累計虧損將達到4,400多億元，因此經濟部已預留伏筆，屆時電價將會調整。

經濟部表示，以目前用電情況，半導體及AI產業用電成長快速，但傳統產業面臨轉型考驗，審議會委員在整體考量產業情況，並顧及電價具影響物價傳導效應，決議在預算撥補尚未明朗前，暫時不決定電價是否調整，留待今年12月併入第三次電價審議會審議輸配電費率時再行討論。經濟部全力爭取立法院支持撥補台電的預算，以兼顧物價穩定及台電財務健全。