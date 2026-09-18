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經濟部拍板！10月電價「暫時凍漲」 待12月電價審議會再討論
電價連兩凍！經濟部18日召開電價審議會，決議電價暫時凍漲。這是美伊戰爭今年2月28日開打後，第二次召開的電價審議會，今年3月電價審議會結果是全面凍漲，此次是暫時凍漲，不過，電價調整暫不決定，留待12月第3次電價審議會再檢討。
受到戰爭影響，國際油價及天然氣價格均大漲，台電現在高度倚賴天然氣發電，天然氣發電占比高達5成，因此天然氣價格大漲對台電發電成本影響巨大，尤其中油這次不再凍漲電業用天然氣價，台電的天然氣價格已數度被調漲。
根據台電財務，今年1至7月稅前虧已達214億元，預估今年全年虧損將逾700億元，經濟部因此爭取115年追加預算，撥補711億元給台電，但立法院是否同意，還是未定數。
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