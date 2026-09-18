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電價審議會今天登場 許舒博會前籲高科技產業適度調整

中央社／ 台北18日電
115年第2次電價費率審議會今天登場。聯合報系資料照
115年第2次電價費率審議會今天登場。聯合報系資料照

115年第2次電價費率審議會今天登場，商總理事長許舒博於會前受訪表示，盼民生及中小型傳產電價採取凍漲，高科技產業則可適度調整；對於行政院提出撥補台電、中油的追加預算，他表示，商總將公開向朝野呼籲支持，避免能源成本轉嫁民眾。

115年第2次電價費率審議會於今天下午登場。全國商業總會理事長、電價費率審議會委員許舒博在會前接受媒體採訪表示，傳統產業及一般服務業目前景氣仍不如以往，因此希望民生及中小型傳統產業電價能夠採取凍漲；至於高科技產業，由於獲利表現較佳，可以適度予以調整，這對業者影響也相對有限。

對於行政院日前提出115年追加預算撥補台電、中油，許舒博表示，希望朝野各黨支持，讓相關預算順利過關，「不要再加諸在所有一般民眾的身上」，由國家來承擔相關成本。

許舒博進一步表示，商總也將召集其他工商協會一起向朝野公開喊話，呼籲各界理性看待台電撥補問題，不要因政黨間紛爭影響民生經濟。

至於媒體詢問是否支持這次電價全面凍漲，許舒博說，對外貿易表現優異、用電量大的高科技產業，可以適度調整電價，「而不是所謂的全面凍漲」。

此外，許舒博也指出，今天有帶資料與會，說明韓國小型模組化反應爐（SMR）已完成第一階段測試，馬上進入安全測試階段，希望台灣要加快腳步，並非原地踏步、繼續提高電價，應該要多元化規劃能源來源。

有媒體報導，若台電撥補落空，年底可能再開臨時會決定電價是否會調漲。許舒博表示，希望不要，年底選舉將至，大家都說選前一個樣、選後一個樣，但相信選民的眼睛是雪亮的。

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