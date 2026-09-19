前鎮漁港補救案 柯志恩酸政院「抄答案還效率差」

高雄前鎮漁港八十一億元改造案成藍綠在市長選舉的攻防焦點，行政院前天會勘後公布運銷中心二年免收管理費等政策，民進黨參選人賴瑞隆要求藍營停止唱衰高雄、欺負漁民。國民黨參選人柯志恩昨回應，中央改善方案與她去年提的三大解方完全吻合，政府「抄答案」還拖九個月，效率太差。

賴瑞隆表示，前鎮漁港是全台最大遠洋漁業基地，裝卸及加工全台約八成遠洋漁貨，帶動上下游產業，牽動上千億元產值，攸關龐大產業發展、家庭生計及國際競爭力；請藍營停止唱衰高雄、欺負漁民，別操弄漁民權益成選舉工具。

柯志恩昨回應，去年十二月會勘時，她就要求中央須在多功能水產運銷中心啟用前提供租金補貼，降低進駐門檻，如今中央改善對策與她所提內容吻合。她曾向漁業署反映，多功能水產運銷中心夏天沒空調，悶熱環境對攤商和消費者來說都是折磨，希望編列經費改善；也指出現場切割區與販售區過遠、空間狹小，攤位設計不合理，不符消費習慣，卻一直未被採納。

柯志恩批評，「行政院白白拖了九個月，漁民、攤商的心聲難道不如行政院秘書長的一句話？」

柯志恩批，漁港改建時沒完整考慮使用者需求，更沒納入漁港整體建設腳步做規畫，當初一再吹噓、大內宣，最後卻連試營運都跳票，媒體連日報導才終於正視問題，開始「補破網」。

柯志恩強調，若有機會帶領高雄，會繼續針對前鎮漁港的交通、周邊產業鏈串聯及場館營運效率等全盤檢討，持續納入在地攤商與漁民的心聲。

國民黨文傳會主委陳以信昨天質疑，前鎮漁港八十一億元改建經費花下去，如今卻是政府一路挖洞補洞，問題與公帑支出反而愈滾愈大；政府一直到試營運跳票才急著補救，現在竟還要再用人民納稅錢為錯誤規畫埋單。