快訊

低迷選情更難救？謝典霖父子涉賄選被押 王惠美與魏平政異口同聲4字回應

整理包／勞工成家育兒福利一次看！從結婚、懷孕到養小孩 能請哪些假、領多少錢？

亞運／選手村升旗延後1.5小時 李洋退場後再次進場參與活動

聽新聞
0:00 / 0:00

中央地方接連撒錢為前鎮漁港拆彈 柯志恩酸：「抄答案」還拖9個月

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨市長參選人柯志恩表示，去年會勘她已向漁業署提出建議未獲得重視，行政院拖了9個月才要做。圖／柯志恩競辦提供
國民黨市長參選人柯志恩表示，去年會勘她已向漁業署提出建議未獲得重視，行政院拖了9個月才要做。圖／柯志恩競辦提供

高雄前鎮漁港81億元改造案受關注，行政院昨日會勘後公布運銷中心2年免收管理費、補助降溫設備與動線調整等政策。國民黨高雄市長參選人柯志恩說，中央提的改善方案與她去年所提的三大解方完全吻合，讓政府「抄答案」還拖延9個月，效率太差。

前鎮漁港出現船員會館外籍船員入住率低、多功能水產品運銷中心花費24億元遲遲無法營業等問題。行政院祕書長張惇涵昨率農業部長陳駿季、漁業署長王茂城等人會勘前鎮漁港，會後重申水產品運銷中心攤商進駐的前2年免收相關費用，也允諾改善相關設施，包括增設水霧降溫設備、改善通風及排水設施等。

立委柯志恩表示，去年12月會勘時，她就要求中央，多功能水產運銷中心啟用前幾年須提供「租金補貼」、降低進駐門檻，現在宣布前鎮漁港試營運2年免收費、全額補助清潔管理費，與她當初所提內容吻合。

柯志恩曾向漁業署反映，多功能水產運銷中心夏天沒有空調，悶熱環境對攤商和消費者來說都是折磨，希望編列經費改善，卻一直未被採納。

「行政院白白拖了9個月，難道漁民、攤商的心聲，不如行政院秘書長的一句話？」柯志恩批評，當初會勘時，包括攤商代表及與會人員都有向漁業署反映空調降溫設備的問題，卻非要拖9個月，等到大官到場視察才願意做。

柯志恩表示，去年會勘時，她也指出現場切割區與販售區相距過遠、空間狹小，攤位設計不合理，也不符合消費者的消費習慣，行政院昨日才承諾補助進行動線與設備調整。

柯批評，漁港改建時沒有完整考慮使用者需求，更沒納入漁港整體建設腳步做規畫，當初一再吹噓、大內宣，最後卻連試營運都跳票，媒體連日披露報導，才終於正視問題，開始「補破網」。三大解方已被採納，不過電車接駁營業補助尚未獲得重視。

柯志恩強調，若有機會帶領高雄，會繼續針對前鎮漁港的交通、周邊產業鏈串聯及場館營運效率等進行全盤檢討，並持續納入在地攤商與漁民的心聲。

前鎮漁港 柯志恩 陳駿季 蚊子館 高雄市 遠洋漁業

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

批前鎮漁港81億元改建愈補洞愈大 國民黨：審計部、監察院應究責

政院會勘 前鎮漁港住宿再降到每晚100元

前鎮漁港改善經費 國民黨籲監察院、審計部介入調查

前鎮漁港整建後中央補助招商 高雄區漁會：魚販熱烈響應進駐

相關新聞

中央地方接連撒錢為前鎮漁港拆彈 柯志恩酸：「抄答案」還拖9個月

高雄前鎮漁港81億元改造案受關注，行政院昨日會勘後公布運銷中心2年免收管理費、補助降溫設備與動線調整等政策。國民黨高雄市長參選人柯志恩說，中央提的改善方案與她去年所提的三大解方完全吻合，讓政府「抄答案」還拖延9個月，效率太差。

批前鎮漁港81億元改建愈補洞愈大 國民黨：審計部、監察院應究責

針對行政院高層會勘前鎮漁港後，再宣布運銷中心兩年免收費、追加改善降溫通風排水設備，船員會館住宿也再降價等補助，國民黨文傳會主委陳以信今日質疑，前鎮漁港81億元改建經費花下去，如今卻是政府一路挖洞補洞，問題與公帑支出反而愈滾愈大，要求審計部針對整體計畫進行專案查核，監察院也應介入調查規畫、監督及預算執行是否存在失當。

政院會勘 前鎮漁港住宿再降到每晚100元

前鎮漁港改建案經本報追蹤報導後，包括「多元水產品運銷中心」與船員會館等諸多問題，引發各方關注，行政院秘書長張惇涵昨率農業部長陳駿季等官員前往會勘，農業部、高雄市海洋局為弭平爭端，宣布住宿費再加碼補助，船員會館住宿每晚僅需一百元，外籍漁工由船東負擔，等於免費入住。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。