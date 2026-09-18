中央地方接連撒錢為前鎮漁港拆彈 柯志恩酸：「抄答案」還拖9個月

高雄前鎮漁港81億元改造案受關注，行政院昨日會勘後公布運銷中心2年免收管理費、補助降溫設備與動線調整等政策。國民黨高雄市長參選人柯志恩說，中央提的改善方案與她去年所提的三大解方完全吻合，讓政府「抄答案」還拖延9個月，效率太差。

前鎮漁港出現船員會館外籍船員入住率低、多功能水產品運銷中心花費24億元遲遲無法營業等問題。行政院祕書長張惇涵昨率農業部長陳駿季、漁業署長王茂城等人會勘前鎮漁港，會後重申水產品運銷中心攤商進駐的前2年免收相關費用，也允諾改善相關設施，包括增設水霧降溫設備、改善通風及排水設施等。

立委柯志恩表示，去年12月會勘時，她就要求中央，多功能水產運銷中心啟用前幾年須提供「租金補貼」、降低進駐門檻，現在宣布前鎮漁港試營運2年免收費、全額補助清潔管理費，與她當初所提內容吻合。

柯志恩曾向漁業署反映，多功能水產運銷中心夏天沒有空調，悶熱環境對攤商和消費者來說都是折磨，希望編列經費改善，卻一直未被採納。

「行政院白白拖了9個月，難道漁民、攤商的心聲，不如行政院秘書長的一句話？」柯志恩批評，當初會勘時，包括攤商代表及與會人員都有向漁業署反映空調降溫設備的問題，卻非要拖9個月，等到大官到場視察才願意做。

柯志恩表示，去年會勘時，她也指出現場切割區與販售區相距過遠、空間狹小，攤位設計不合理，也不符合消費者的消費習慣，行政院昨日才承諾補助進行動線與設備調整。

柯批評，漁港改建時沒有完整考慮使用者需求，更沒納入漁港整體建設腳步做規畫，當初一再吹噓、大內宣，最後卻連試營運都跳票，媒體連日披露報導，才終於正視問題，開始「補破網」。三大解方已被採納，不過電車接駁營業補助尚未獲得重視。

柯志恩強調，若有機會帶領高雄，會繼續針對前鎮漁港的交通、周邊產業鏈串聯及場館營運效率等進行全盤檢討，並持續納入在地攤商與漁民的心聲。