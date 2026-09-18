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前鎮漁港改善經費 國民黨籲監察院、審計部介入調查

中央社／ 台北18日電

國民黨文傳會主委陳以信今天表示，高雄前鎮漁港新台幣81億元改建經費花下去，如今卻是政府一路挖洞補洞，問題與公帑支出反而愈滾愈大。要求審計部針對整體計畫進行專案查核，監察院也應介入調查規畫、監督及預算執行是否存在失當。

中央推動前鎮漁港改善工程，外界質疑經費由新台幣3000萬元增加至81億元。行政院秘書長張惇涵等人17日南下會勘前鎮漁港。高雄市海洋局表示，船員會館住宿費再降至100元，且外籍漁工免費；多功能水產品運銷中心將增設降溫設備，並改善通風及排水設施。

陳以信今天透過新聞稿指出，前鎮漁港光是斥資約24億元的運銷中心，就陸續出現動線、費用、通風降溫及排水等問題，甚至一度無攤商進駐、試營運跳票；如今行政院高層一到現場，馬上宣布兩年優惠，又要追加經費改善設備，證明原來的需求評估與規畫根本就有問題。

陳以信表示，照顧漁民當然應該，但追究公共工程責任是另一回事。要求審計部針對前鎮漁港需求評估、規畫設計、預算執行、驗收及後續補助進行專案查核。雖然監察院現在沒有監委，但仍能「先行查調」台北市長蔣萬安，現在前鎮漁港簍子捅這麼大，為何不敢也「先行查調」釐清事實。

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