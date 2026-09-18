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批前鎮漁港81億元改建愈補洞愈大 國民黨：審計部、監察院應究責

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
前鎮漁港新建的多功能水產品運銷中心內部動線不佳，傳出攤商進駐意願低，目前還是閒置狀態。聯合報系資料照
前鎮漁港新建的多功能水產品運銷中心內部動線不佳，傳出攤商進駐意願低，目前還是閒置狀態。聯合報系資料照

針對行政院高層會勘前鎮漁港後，再宣布運銷中心兩年免收費、追加改善降溫通風排水設備，船員會館住宿也再降價等補助，國民黨文傳會主委陳以信今日質疑，前鎮漁港81億元改建經費花下去，如今卻是政府一路挖洞補洞，問題與公帑支出反而愈滾愈大，要求審計部針對整體計畫進行專案查核，監察院也應介入調查規畫、監督及預算執行是否存在失當。

陳以信指出，光是斥資約24億元的運銷中心，就陸續出現動線、費用、通風降溫及排水等問題，甚至一度無攤商進駐、試營運跳票；如今行政院高層一到現場，馬上宣布兩年優惠，又要追加經費改善設備，證明原來的需求評估與規畫根本就有問題。

陳以信表示，高雄市長參選人柯志恩去年12月就曾邀集漁業署、國土署、漁會及攤商代表現場會勘，當時已提出租金、接駁、空調及動線等問題，相關單位也曾承諾研議改善，卻遲至媒體連日報導、爭議擴大後才密集提出補助。政府一直到試營運跳票才急著補破網，現在竟還要再用人民納稅錢為錯誤規畫埋單。

陳以信強調，照顧漁民當然應該，但追究公共工程責任是另回事。他要求審計部針對前鎮漁港需求評估、規畫設計、預算執行、驗收及後續補助進行專案查核。

陳以信並嘲諷監察院，表示雖然現在沒監委，但仍能「先行查調」台北市長蔣萬安，現在前鎮漁港簍子捅這麼大，為何不敢也「先行查調」釐清事實，查明陳其邁市府是否存在規畫或監督失當的行政責任？

前鎮漁港 審計部 監察院 蚊子館 高雄市 遠洋漁業

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