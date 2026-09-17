前鎮漁港整建後中央補助招商 高雄區漁會：魚販熱烈響應進駐

前鎮漁港改建案延燒多日，其中斥資24億元的「多元水產品運銷中心」因動線、管理費問題，招商至今掛零，經本報多日追蹤，農業部提供二年「免管理費」補助，高雄區漁會今天表示，16日、17日不少前鎮魚市攤商表態登記，預計下周一啟動登記及選位作業。

前鎮漁港改建案延燒多日，「多元水產品運銷中心」及「船員會館」被質疑不符需求，運銷中心招商目前仍掛零，船員會館則被批評收費太高，不符合外籍漁工收入。

農業部、高雄市海洋局為弭平爭端，祭出二年試營運期免費、船員會館外籍漁工、家屬入住每晚僅需200元；船員會館部分，今天住宿費再加碼，外籍漁船入住每晚僅需100元，另外100元由船東負擔。

民進黨市長參選人、立委賴瑞隆今邀行政院秘書長張惇涵、農業部長陳駿季視察前鎮漁港，高雄區漁會表示，16日、17日不少前鎮魚市攤商表態要請先登記進駐，現址101位魚販均已收到資訊，預計下周一啟動登記及選位作業。

高雄區漁會總幹事楊孟凡表示，這兩天陸續接到攤商詢問，包含登記時間、進駐方式及選位安排等。這次政府提供2年初期營運輔導措施，讓攤商在搬遷至新運銷中心初期減輕負擔，漁會下周將先開放原有魚市場攤商辦理登記，攤商目前回響熱烈。

楊孟凡指出，前鎮魚市場搬遷至新運銷中心，主要是希望改善魚貨處理及交易環境，讓作業方式符合HACCP食品衛生安全要求。新市場將透過卸貨、魚貨處理、銷售區域及人車動線分流，讓不同作業流程有所區隔，消費者採買食用更安心。

攤商郭發明表示，政府提出免收相關費用措施，對攤商搬進新市場是一項幫助，收到消息後大家都會去登記，希望搬進新的運銷中心後，讓高雄魚市場經營得更好。早市攤商吳榮俊說，他收到漁會通知新運銷中心方案，會配合辦理進駐。

高雄區漁會表示，此次初期營運輔導措施，降低攤商進駐初期的負擔。未來新運銷中心啟用後，漁會將輔導大家進駐，讓前鎮魚市在新環境生意蓬勃。

高雄市海洋局補充，農業部9月15日宣布船員會館住宿費調降至200元，今天決定再降至100元，且外籍漁工免付錢，由船東支付100元，增加外籍船員入住誘因。至於多功能水產品運銷中心攤商，除全力輔導進駐，也會落實2年免收費的優惠期。

海洋局說，針對多功能水產品運銷中心，中央除重申攤商進駐的前2年免收相關費用，也允諾改善場內各項設施設備，包括增設水霧降溫設備、改善通風及排水設施等。