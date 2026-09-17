國民黨轟砸錢補助前鎮漁港浪費納稅錢 賴瑞隆反問「反對照顧漁民？」

國民黨近日指控農業部針對前鎮漁港「多元水產品運銷中心」及「船員會館」提出的優惠措施是「浪費納稅錢」，民進黨高雄立委賴瑞隆今（17）日回擊，痛批藍營將政府改善產業環境的政策一概「污名化」，反問國民黨「難不成反對照顧漁民？」

前鎮漁港改建案延燒多日，「多元水產品運銷中心」及「船員會館」被質疑不符需求，運銷中心招商目前仍掛零，船員會館則被批評收費太高，不符合外籍漁工收入。

農業部、高雄市海洋局為弭平爭端，祭出二年試營運期免費、船員會館外籍漁工、家屬入住每晚僅需200元，出身高雄的國民黨立委陳菁徽質疑砸納稅錢補貼治標不治本。民眾黨立院黨團總召陳清龍稱，前鎮漁港巨資改建，最後卻還要再拿納稅人的錢補貼，這樣才有攤商願意進駐，「為什麼直到輿論沸騰，農業部才願意拿出作為？」

賴瑞隆今邀行政院秘書長張惇涵、農業部長陳駿季視察前鎮漁港，並與市長陳其邁共同研商後續營運。會中拍板啟動兩年試營運，更爭取外籍漁工住宿費由200元降至100元，100元讓船東負擔，漁工等同免費入住，並提升居住品質。

運銷中心則在兩年內由中央全額補助漁民免費進駐，並改善動線、降溫及攤位設備。此外，他也進一步爭取接駁公車班次增加等。

賴瑞隆表示，前鎮漁港是全台最大的遠洋漁業基地，全台約八成遠洋漁貨在此裝卸、處理及加工，上下游涵蓋造船、水產加工、冷鏈及補給等產業，牽動上千億元產值，也攸關外籍船員權益與台灣的國際形象。

他擔任立委後全力爭取整修補助，在中央支持下，前鎮漁港才有機會進行半世紀以來最大規模整建，81億元經費用於魚市場改建、深水碼頭疏浚加深、雨污水下水道、道路環境及船員服務空間等五大措施升級；港區水深也由5公尺浚深至7.5公尺，提升大型漁船停泊能力。

賴瑞隆指出，積極解決問題、在檢討中務實改進，是負責任政治人物應有的態度，國民黨一方面要求政府解決問題，另一方面在提出協助措施後，又指控浪費公帑，立場顯然矛盾，應該先說明到底支不支持照顧漁民、力挺漁業？

他反問國民黨，難不成是反對照顧漁民？此舉凸顯藍營對產業界的不尊重，高雄人絕不接受。