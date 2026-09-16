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高雄前鎮漁港還要再擴建 喊話要規畫增設第二處會館據點

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
前鎮漁港船員會館。記者巫鴻瑋／攝影
前鎮漁港船員會館。記者巫鴻瑋／攝影

高雄區漁會今天表示，鑑於前鎮漁港啟用至今已逾57年，隨著港區改建工程陸續到位，不僅魚貨處理環境逐步導入食品安全衛生管制制度（HACCP），船員會館更已成遠洋船員聯繫家人與休憩的暖心據點，每年6、7月遠洋漁汛旺季大量船員返港，會館服務常告滿載，因此漁業界今天呼籲政府盤點周邊公有土地，規畫增設第二處據點，以迎接現代化遠洋漁業基地的新需求。

「看到船員坐在會館裡，透過電腦跟遠在家鄉的家人視訊，那一刻就知道船員會館存在的價值」高雄區漁會總幹事楊孟凡表示，船員返港除了物資補給，更需要完善的生活照護，船員會館提供休憩、盥洗與網路聯繫等服務，一年多來每逢颱風或漁船事故，更發揮關鍵的安置功能。

楊孟凡指出，每年6、7月魷魚、秋刀魚等遠洋漁船集中返港，大量外籍船員上岸休整，對盥洗、娛樂及聯繫家人的需求急遽增加，考量漁業永續發展與國際人權趨勢，主管機關應評估利用船員會館周邊的公有土地，畫設另一處服務設施，擴充旺季期間的服務量能。

台灣鮪延繩釣協會執行理事孔坤桐表示，完善的港區設施攸關台灣水產品的國際競爭力，船員會館已切中船員返港的生活需求，若能依實際需求再增設據點，將能打造更友善的港區環境。

台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會總幹事施教智表示，港區完成下水道等硬體整建後，作業環境顯著提升，也有助於符合現代國際食品安全標準。

漁會指出，漁界普遍認為前鎮漁港的轉型不僅提升了魚貨衛生與產值防線，更透過溫暖的船員服務展現台灣漁業的人道關懷，盼政府持續投注資源，讓這座全台最大的遠洋漁港具備更完善的國際競爭力。

前鎮漁港常見遠洋漁船靠岸裝卸漁獲。記者巫鴻瑋／攝影
前鎮漁港常見遠洋漁船靠岸裝卸漁獲。記者巫鴻瑋／攝影

前鎮漁港船員會館，漁工上岸修整可免費使用淋浴間。記者巫鴻瑋／攝影
前鎮漁港船員會館，漁工上岸修整可免費使用淋浴間。記者巫鴻瑋／攝影

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