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前鎮漁港攤位租金、空調成本增加 柯志恩批漁業署拖延改善
高雄前鎮漁港水產運銷中心已完工，攤商卻卡在租金、空調電費等營運成本提高，進駐意願低迷，國民黨市長參選人柯志恩今砲轟，她去年底辦會勘時就點出問題，要求租金、接駁及空調補貼，如今爭議延燒才祭出優惠方案，質疑漁業署「為何拖延這麼久才定案」？她認為，電車接駁、空調補貼也要同步補貼。
前鎮漁港斥資81億元改建，其中運銷中心就花23億，不過攤商質疑攤位租金，從日租金變成月租金，以及空調電費、管理支出費用，加上漁貨搬運、電車接駁等動線與原來習慣不同，擔心成本增加，生意卻未必同步成長，多持觀望態度，也成了運銷中心試營運跳票的主因。
柯志恩表示，去年12月曾邀漁業署、國土署、高雄市議員及漁會、攤商代表會勘，當時運銷中心硬體已接近完工，她建議從營運面降低攤商負擔，包括補貼租金、改善電車接駁及空調成本，也可將部分魚貨切割加工區交由漁會經營，提供攤商共同使用。
她指出，漁業署當時承諾精算租金，並爭取接駁及空調補助，但卻一直沒下文，原訂今年6月試營運也跳票，雖然目前已祭出前兩年免收清潔費、使用費，先前承諾電車接駁及場內空調補貼也應補助。
柯志恩說，前鎮漁港是全國最大遠洋漁業基地，整體產值逾千億元，投入81億元升級有其必要，重大建設從規畫之初就應納入實際使用需求，既然已出現進駐及營運問題，應正面檢討改善，而不是非要等到問題擴大後才補救。
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