影／前鎮漁港斥資81億改造使用率低 賴瑞隆：對提升國際形象很重要

高雄前鎮漁港斥資81億元改造，運銷中心、船員會館使用卻不如預期，引發外界質疑鉅額建設恐淪為蚊子館。市府向中央爭取優惠，攤商進駐前2年免清潔費，漁工住宿調降至每晚200元，盼提高使用率，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今回應，前鎮漁港改建對提升台灣國際形象和漁業發展非常重要，期盼各界支持日不落國產業展現更強的競爭力。

前鎮漁港是台灣遠洋漁業重要基地，近年中央投入經費推動整體改造，包括港區濬深、下水道、周邊環境、運銷中心及船員會館等設施，不過硬體陸續完工後，其中運銷中心動線規畫及高昂月租金，讓攤商望之卻步，進駐意願低，船員會館每晚要價1380元，也讓外籍基層漁工嘆住不起，住宿率僅2成。

針對運銷中心招商及船員會館入住情況均未達預期，也引發外界質疑，政府投入大筆經費改造前鎮漁港，若後續營運無法跟上，恐有浪費公帑疑慮。

賴瑞隆今天受訪說，前鎮漁港是全台灣最重要的漁港之一，每年創造上千億元產值，對高雄、台灣都非常重要，50年來沒有大型建設，他感謝中央政府支持，從下水道興建、港區疏濬，到周邊環境、漁市場及船員服務中心等都有改善。

他指出，港區水深從5公尺濬深至7.5公尺，讓漁船進出更方便，滿足大型漁船泊席需求，船員服務中心也提供外籍漁工更好的休閒及住宿設施，這對台灣的國際形象，以及整個漁業發展都非常重要。

針對前鎮漁市場招商，賴瑞隆表示，為提高招商誘因，市府已向中央爭取優惠，攤商進駐前2年免收清潔費及使用費，降低營運初期成本，外籍漁工住宿也提供每人200元方式入住，減輕漁工負擔，展現政府對漁業及外籍漁工重視。

賴瑞隆強調，遠洋漁業及前鎮漁港對台灣、高雄都相當重要，希望各界持續支持讓日不落國的產業能夠持續在全世界展現最強的競爭力。