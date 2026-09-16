前鎮漁港缺失多…靠補貼止血 攤商兩年免收費

高雄前鎮漁港投入巨資改建，但多功能水產運銷中心被批不符攤商需求，經本報持續追蹤，漁業署提出解方，兩年試營運期攤商「免收」清潔費；船員會館部分，未來外籍漁工只需付兩百元就可以入住。

對於外界質疑前鎮漁港整建經費及設施使用效益，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄昨坦言，相關建設當然應接受檢驗，有缺失就改善，但要把預算來龍去脈講清楚，八十一億元不是從三千萬元工程一路追加上去，而是一項跨年度、跨工程、跨機關的國家漁業發展重要中長程建設計畫。

莊瑞雄說，最初三千多萬元主要是既有漁港維護、疏浚經費；前鎮漁港使用超過五十年，政府後來決定進行整體改造，早在韓國瑜擔任高雄市長任內，整體改善計畫規模就已達四十億元，後續再納入深水碼頭、水產品運銷中心、船員服務、雨汙水下水道及周邊環境等工程，最終形成八十一億元的中長程計畫。

莊瑞雄表示，拿三千萬元的例行維護費，直接和八十一億元中長程總建設經費相比，再說「暴增二七○倍」，是把不同性質的預算混在一起；但莊也說，「該檢討的缺失就檢討，沒有必要護短」。

針對外界質疑前鎮漁港整建經費及設施使用效益，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄（圖）昨表示，有缺失就改善。記者蘇健忠／攝影

多功能水產運銷中心共三樓，一樓為漁產攤商進駐與生鮮展售空間，二樓為農漁特產展售及餐飲空間，三樓為食魚教育運用；但因租金、動線問題卡關，自完工以來仍未啟用，二、三樓也未見招商計畫，被批評恐成蚊子館。

經本報多日追蹤，漁業署昨舉辦「前鎮漁港漁業產業發展與船員服務設施座談會」，邀集高雄市府、產業公協會共同商議前鎮漁港後續建設需求。針對多功能產銷中心，農業部提出兩年期試營運方案，期間漁會將不收取進駐運銷中心業者清潔管理費，農業部也不會跟漁會收取市場使用費；漁會免收清潔管理費部分，將由農業部專案全額補助。

此外，被質疑不符外籍漁工需求的船員會館，漁業署也推出外籍漁工優惠方案。現行每房一三八○元，決議協調業者將外籍船員住宿雙人房訂為八百元，其中六百元將由農業部及高雄市政府共同負擔，未來外籍漁工只需付兩百元就可以入住，降低船員住宿負擔。

台灣區鮪魚公會等六大漁業團體肯定農業部提出兩年試營運、費用減免及船員住宿補助等改善措施，但漁產攤商批評，關鍵在銷售型態、動線與現在有很大差異；高雄市魚類商業同業公會總幹事劉建雄則認為，後續會再協調克服。