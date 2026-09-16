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前鎮漁港缺失多…靠補貼止血 攤商兩年免收費

聯合報／ 記者張議晨徐白櫻石秀華李柏澔蔡晉宇／連線報導
高雄前鎮漁港耗資八十一億元改造卻問題叢生，其中景觀環境經費有十一點二億元，記者發現漁民服務中心大樓前的海龜造型裝置藝術被埋在雜草堆中無人聞問，有人吐槽：「怎游回大海？」圖與文／石秀華
高雄前鎮漁港耗資八十一億元改造卻問題叢生，其中景觀環境經費有十一點二億元，記者發現漁民服務中心大樓前的海龜造型裝置藝術被埋在雜草堆中無人聞問，有人吐槽：「怎游回大海？」圖與文／石秀華

高雄前鎮漁港投入巨資改建，但多功能水產運銷中心被批不符攤商需求，經本報持續追蹤，漁業署提出解方，兩年試營運期攤商「免收」清潔費；船員會館部分，未來外籍漁工只需付兩百元就可以入住。

對於外界質疑前鎮漁港整建經費及設施使用效益，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄昨坦言，相關建設當然應接受檢驗，有缺失就改善，但要把預算來龍去脈講清楚，八十一億元不是從三千萬元工程一路追加上去，而是一項跨年度、跨工程、跨機關的國家漁業發展重要中長程建設計畫。

莊瑞雄說，最初三千多萬元主要是既有漁港維護、疏浚經費；前鎮漁港使用超過五十年，政府後來決定進行整體改造，早在韓國瑜擔任高雄市長任內，整體改善計畫規模就已達四十億元，後續再納入深水碼頭、水產品運銷中心、船員服務、雨汙水下水道及周邊環境等工程，最終形成八十一億元的中長程計畫。

莊瑞雄表示，拿三千萬元的例行維護費，直接和八十一億元中長程總建設經費相比，再說「暴增二七○倍」，是把不同性質的預算混在一起；但莊也說，「該檢討的缺失就檢討，沒有必要護短」。

針對外界質疑前鎮漁港整建經費及設施使用效益，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄（圖）昨表示，有缺失就改善。記者蘇健忠／攝影
針對外界質疑前鎮漁港整建經費及設施使用效益，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄（圖）昨表示，有缺失就改善。記者蘇健忠／攝影

多功能水產運銷中心共三樓，一樓為漁產攤商進駐與生鮮展售空間，二樓為農漁特產展售及餐飲空間，三樓為食魚教育運用；但因租金、動線問題卡關，自完工以來仍未啟用，二、三樓也未見招商計畫，被批評恐成蚊子館

經本報多日追蹤，漁業署昨舉辦「前鎮漁港漁業產業發展與船員服務設施座談會」，邀集高雄市府、產業公協會共同商議前鎮漁港後續建設需求。針對多功能產銷中心，農業部提出兩年期試營運方案，期間漁會將不收取進駐運銷中心業者清潔管理費，農業部也不會跟漁會收取市場使用費；漁會免收清潔管理費部分，將由農業部專案全額補助。

此外，被質疑不符外籍漁工需求的船員會館，漁業署也推出外籍漁工優惠方案。現行每房一三八○元，決議協調業者將外籍船員住宿雙人房訂為八百元，其中六百元將由農業部及高雄市政府共同負擔，未來外籍漁工只需付兩百元就可以入住，降低船員住宿負擔。

台灣區鮪魚公會等六大漁業團體肯定農業部提出兩年試營運、費用減免及船員住宿補助等改善措施，但漁產攤商批評，關鍵在銷售型態、動線與現在有很大差異；高雄市魚類商業同業公會總幹事劉建雄則認為，後續會再協調克服。

蚊子館 高雄市 遠洋漁業 前鎮漁港 莊瑞雄

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