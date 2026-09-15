迴響／81億前鎮漁港挨轟！船員會館房價打1.5折 運銷中心免租金拚開張

前鎮漁港投入81億元改建，其中斥資約4億元的多功能船員會館，雖標榜照顧外籍漁工設計，但住宿費卻被質疑太貴，讓漁工難以負擔，經本報持續追蹤，高雄市海洋局今天與農業部、高雄區漁會協調，原本每晚要1380元，將優惠至每晚200元，相當於打1.5折，多功能水產運銷中心租金問題也解決，2年試營運期「免付費」，力拚順利營運。

前鎮漁港改造工程中，斥資廿四億元新建多功能水產品運銷中心，號稱要打造成「台版豐洲市場」，沒想到工程已驗收點交給漁業署，卻因攤商收費與動線「喬不攏」，迄今仍開不了門；船員會館則因收費太貴，去年6月開幕至今年7月，每天平均僅6名外籍漁工入住，房價對比漁工薪水，被質疑收費不符合漁工需求與收入。

本報持續追蹤前鎮漁港改建案，體檢船員會館、多功能水產運銷中心問題，高雄市政府海洋局局長石慶豐今天隨即與農業部政務次長黃昭欽、漁業署長王茂城及高雄區漁會楊孟凡總幹事協調，釋出兩大福利給攤商及外籍漁工。

多功能水產品運銷中心部分，為提高攤商進駐意願，前兩年免收清潔管理費與使用費，相關清潔管理費由漁業署全額補助高雄區漁會，並免收使用費，第3年起再依正常營運機制收取相關費用。

至於船員會館，入住費用也大幅調降。石慶豐說，為進一步照顧外籍漁工及來台家屬，已成功爭取住宿優惠再提高，由現行每房1380元優惠為每晚200元，其餘費用由漁業署及高雄市政府補助，降低船員住宿負擔，讓船員返港後能有舒適且隱私的休憩空間。

石慶豐指出，多功能水產品運銷中心2、3樓招商部分，農業部漁業署依「促進民間參與公共建設法」辦理招商，已有廠商表達高度投標意願，將透過民間經營活化場域，提升整體運銷中心使用效益。

石慶豐說，尊重不同意見，也願意面對市場轉型過程中的各項問題，最重要的是照顧漁民、攤商及船員權益，會持續與農業部、漁業署、高雄區漁會及相關業者共同努力，透過實質優惠及輔導措施降低轉型衝擊，讓前鎮漁港建設發揮效益。

高雄區漁會表示，船員會館自去年6月10日啟用後，使用人次已超過10萬人次。會館除滿足平時生活需求，於颱風等災害期間作為船員緊急安置場所。今年8月外海圍網船火災事件，31名外籍船員獲救後即安置於會館，展現其人道照護及應變功能。

高雄區漁會說，運銷中心由於設備及作業方式與過去有所不同，攤商在轉換過程中需一段時間熟悉。漁會將持續協助，透過免收租金等優惠措施，降低業者初期營運調整負擔，鼓勵攤商進駐使用新運銷中心。

本報體檢前鎮漁港改建缺失，中央及高雄市政府協調解方，多功能運銷中心2年免租金力拚開幕，船員會館外籍漁工住宿每晚房價自1380元調至200元，相當於1.5折。聯合報系資料照

本報體檢前鎮漁港改建缺失，中央及高雄市政府協調解方，多功能運銷中心2年免租金力拚開幕，船員會館外籍漁工住宿每晚房價自1380元調至200元，相當於1.5折。聯合報系資料照

本報體檢前鎮漁港改建缺失，中央及高雄市政府協調解方，多功能運銷中心2年免租金力拚開幕，船員會館外籍漁工住宿每晚房價自1380元調至200元，相當於1.5折。聯合報系資料照