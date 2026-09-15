快訊

故宮研究大樓屋頂瓦片大面積滑落 現場畫面曝光

日職／林安可自打球傷退 西武監督擔憂：好像是直接打到膝蓋

疑搶快失控撞機車待轉區 桃園八德車禍5人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

迴響／81億前鎮漁港挨轟！船員會館房價打1.5折 運銷中心免租金拚開張

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
本報體檢前鎮漁港改建缺失，中央及高雄市政府協調解方，多功能運銷中心2年免租金力拚開幕，船員會館外籍漁工住宿每晚房價自1380元調至200元，相當於1.5折。聯合報系資料照
本報體檢前鎮漁港改建缺失，中央及高雄市政府協調解方，多功能運銷中心2年免租金力拚開幕，船員會館外籍漁工住宿每晚房價自1380元調至200元，相當於1.5折。聯合報系資料照

前鎮漁港投入81億元改建，其中斥資約4億元的多功能船員會館，雖標榜照顧外籍漁工設計，但住宿費卻被質疑太貴，讓漁工難以負擔，經本報持續追蹤，高雄市海洋局今天與農業部、高雄區漁會協調，原本每晚要1380元，將優惠至每晚200元，相當於打1.5折，多功能水產運銷中心租金問題也解決，2年試營運期「免付費」，力拚順利營運。

前鎮漁港改造工程中，斥資廿四億元新建多功能水產品運銷中心，號稱要打造成「台版豐洲市場」，沒想到工程已驗收點交給漁業署，卻因攤商收費與動線「喬不攏」，迄今仍開不了門；船員會館則因收費太貴，去年6月開幕至今年7月，每天平均僅6名外籍漁工入住，房價對比漁工薪水，被質疑收費不符合漁工需求與收入。

本報持續追蹤前鎮漁港改建案，體檢船員會館、多功能水產運銷中心問題，高雄市政府海洋局局長石慶豐今天隨即與農業部政務次長黃昭欽、漁業署長王茂城及高雄區漁會楊孟凡總幹事協調，釋出兩大福利給攤商及外籍漁工。

多功能水產品運銷中心部分，為提高攤商進駐意願，前兩年免收清潔管理費與使用費，相關清潔管理費由漁業署全額補助高雄區漁會，並免收使用費，第3年起再依正常營運機制收取相關費用。

至於船員會館，入住費用也大幅調降。石慶豐說，為進一步照顧外籍漁工及來台家屬，已成功爭取住宿優惠再提高，由現行每房1380元優惠為每晚200元，其餘費用由漁業署及高雄市政府補助，降低船員住宿負擔，讓船員返港後能有舒適且隱私的休憩空間。

石慶豐指出，多功能水產品運銷中心2、3樓招商部分，農業部漁業署依「促進民間參與公共建設法」辦理招商，已有廠商表達高度投標意願，將透過民間經營活化場域，提升整體運銷中心使用效益。

石慶豐說，尊重不同意見，也願意面對市場轉型過程中的各項問題，最重要的是照顧漁民、攤商及船員權益，會持續與農業部、漁業署、高雄區漁會及相關業者共同努力，透過實質優惠及輔導措施降低轉型衝擊，讓前鎮漁港建設發揮效益。

高雄區漁會表示，船員會館自去年6月10日啟用後，使用人次已超過10萬人次。會館除滿足平時生活需求，於颱風等災害期間作為船員緊急安置場所。今年8月外海圍網船火災事件，31名外籍船員獲救後即安置於會館，展現其人道照護及應變功能。

高雄區漁會說，運銷中心由於設備及作業方式與過去有所不同，攤商在轉換過程中需一段時間熟悉。漁會將持續協助，透過免收租金等優惠措施，降低業者初期營運調整負擔，鼓勵攤商進駐使用新運銷中心。

本報體檢前鎮漁港改建缺失，中央及高雄市政府協調解方，多功能運銷中心2年免租金力拚開幕，船員會館外籍漁工住宿每晚房價自1380元調至200元，相當於1.5折。聯合報系資料照
本報體檢前鎮漁港改建缺失，中央及高雄市政府協調解方，多功能運銷中心2年免租金力拚開幕，船員會館外籍漁工住宿每晚房價自1380元調至200元，相當於1.5折。聯合報系資料照

本報體檢前鎮漁港改建缺失，中央及高雄市政府協調解方，多功能運銷中心2年免租金力拚開幕，船員會館外籍漁工住宿每晚房價自1380元調至200元，相當於1.5折。聯合報系資料照
本報體檢前鎮漁港改建缺失，中央及高雄市政府協調解方，多功能運銷中心2年免租金力拚開幕，船員會館外籍漁工住宿每晚房價自1380元調至200元，相當於1.5折。聯合報系資料照

本報體檢前鎮漁港改建缺失，中央及高雄市政府協調解方，多功能運銷中心2年免租金力拚開幕，船員會館外籍漁工住宿每晚房價自1380元調至200元，相當於1.5折。聯合報系資料照
本報體檢前鎮漁港改建缺失，中央及高雄市政府協調解方，多功能運銷中心2年免租金力拚開幕，船員會館外籍漁工住宿每晚房價自1380元調至200元，相當於1.5折。聯合報系資料照

本報體檢前鎮漁港改建缺失，中央及高雄市政府協調解方，多功能運銷中心2年免租金力拚開幕，船員會館外籍漁工住宿每晚房價自1380元調至200元，相當於1.5折。圖／高雄市政府海洋局提供
本報體檢前鎮漁港改建缺失，中央及高雄市政府協調解方，多功能運銷中心2年免租金力拚開幕，船員會館外籍漁工住宿每晚房價自1380元調至200元，相當於1.5折。圖／高雄市政府海洋局提供

前鎮漁港 租金 房價 蚊子館 高雄市 遠洋漁業 外籍漁工 漁業署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

前鎮漁港花大錢卻開不了門 地方憂遊客跑了

前鎮漁港問題叢生 藍委：高雄政績？票投不下去

冷眼集／「包牌式」護航 別畫錯重點

獨／一張照看前鎮漁港「烏龜」埋雜草中無人理 民眾虧「怎游回大海」

相關新聞

迴響／81億前鎮漁港挨轟！船員會館房價打1.5折 運銷中心免租金拚開張

前鎮漁港投入81億元改建，其中斥資約4億元的多功能船員會館，雖標榜照顧外籍漁工設計，但住宿費卻被質疑太貴，讓漁工難以負擔，經本報持續追蹤，高雄市海洋局今天與農業部、高雄區漁會協調，原本每晚要1380元，將優惠至每晚200元，相當於打1.5折，多功能水產運銷中心租金問題也解決，2年試營運期「免付費」，力拚順利營運。

81億前鎮漁港爭議 民進黨團：有缺失就改 別抹煞政策價值

近期前鎮漁港整建經費及設施使用效益引發討論，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，相關建設當然應接受檢驗，但要把預算來龍去脈講清楚，81.37億元不是從3000萬元工程一路追加上去，而是一項跨年度、跨工程、跨機關的國家漁業發展的重要中長程建設計畫。

獨／一張照看前鎮漁港「烏龜」埋雜草中無人理 民眾虧「怎游回大海」

高雄前鎮漁港耗資81億元改造卻問題叢生，其中景觀環境的經費有11.2億元，記者發現位於漁民服務中心大樓前機車停車處有一群烏龜海洋生物藝術品被埋沒在雜草堆中無人理，有民眾虧「怎游回大海」。

前鎮漁港問題叢生 藍委：高雄政績？票投不下去

高雄前鎮漁港斥鉅資改造問題叢生，國民黨高雄市長參選人柯志恩說，去年就反映船員會館、運銷中心問題，現在問題發生了，要思考如何解決。國民黨立委陳菁徽說，如果這是民進黨高雄市長參選人賴瑞隆「政績」，高雄人投不下去。賴瑞隆昨未親自回應，競辦表示，建設可以監督，但不能讓高雄建設蒙上汙名。

冷眼集／「包牌式」護航 別畫錯重點

前鎮漁港整建案被執政黨寄予厚望，但完工後，斥資廿四億的多功能水產運銷中心，面臨想像與需求嚴重脫節的尷尬，事前規畫未考量當地攤商作業需求，二樓、三樓招商無下文，面對接踵而至的質疑，中央、地方搬出漁港有改建必要的「包牌式」護航，以港區升級必要性轉移焦點，模糊規畫失當的責任，恐是畫錯重點。

前鎮漁港花大錢卻開不了門 地方憂遊客跑了

前鎮漁港改造工程中，斥資廿四億元新建多功能水產品運銷中心，要打造成「台版豐洲市場」，地方也期待能帶來人潮與商機。沒想到工程已驗收點交給漁業署，卻因攤商收費與動線「喬不攏」，迄今仍開不了門。在地里長直言，花大錢蓋好了卻不開張，期待愈高失望愈大，希望趕快解決，還要蓋停車場、改善交通接駁，才能帶動觀光人潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。