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81億前鎮漁港爭議 民進黨團：有缺失就改 別抹煞政策價值

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，前鎮漁港的政策價值不應被抹煞，執行缺失也不能迴避。聯合報系資料照
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，前鎮漁港的政策價值不應被抹煞，執行缺失也不能迴避。聯合報系資料照

近期前鎮漁港整建經費及設施使用效益引發討論，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，相關建設當然應接受檢驗，但要把預算來龍去脈講清楚，81.37億元不是從3000萬元工程一路追加上去，而是一項跨年度、跨工程、跨機關的國家漁業發展的重要中長程建設計畫。

前鎮漁港改造工程中，高雄前鎮漁港斥資81億元改建，新建的多功能水產運銷中心、船員會館連連出現缺失，多功能水產品運銷中心雖然工程已驗收點交給漁業署，卻因攤商收費與動線「喬不攏」，迄今仍開不了門。

莊瑞雄指出，最初3000多萬元主要是既有漁港維護、疏浚經費；前鎮漁港使用超過50年，政府後來決定進行整體改造。早在韓國瑜擔任高雄市長任內，整體改善計畫規模就已達40.9億元，後續再納入深水碼頭、水產品運銷中心、船員服務、雨汙水下水道及周邊環境等工程，最終形成81.37億元的中長程計畫。

莊瑞雄表示，拿3000萬元的例行維護費，直接和81億元中長程總建設經費相比，再說「暴增270倍」，是把不同性質的預算混在一起，真正該檢驗的是81億元做了什麼、品質如何、能不能發揮效益。

莊瑞雄指出，前鎮漁港是台灣重要的遠洋漁業基地，50多年未全面整建，政府投入有其必要，重大公共建設當然要有財務紀律，但汙水下水道、安全設施及漁工人權，本來就不能單純用賺不賺錢衡量。

對於目前的執行問題，莊瑞雄說，「肯定的政策就肯定，該檢討的缺失就檢討，沒有必要護短。水產品運銷中心的人車分流、提升食安標準方向正確，但攤商反映的租金、停車及作業動線，就應該重新討論；市場蓋得再好，攤商不願進駐，就必須找出原因。

莊瑞雄說，開幕時間不是重點，真正的重點是啟用之後能不能讓攤商願意進駐、讓公共建設真正發揮效益。前鎮漁港的政策價值不應被抹煞，執行缺失也不能迴避；該做的建設做好、該改的問題改好，才是對81億元公共建設真正負責任的態度。

蚊子館 高雄市 遠洋漁業 前鎮漁港

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