台版「豐洲市場」完工半年未開幕 高雄市議員問：何時可啟用？

政府投入81億元改造高雄前鎮漁港，以日本「豐洲市場」為打造目標的多功能水產品運銷中心完工驗收半年，因多項問題遲未啟用。高雄市議員陳美雅表示，興建前應該充分溝通，而非建好才處理使用者不願進駐問題，中央與高雄市政府應公開說明，攤商簽約及實際進駐情形為何？租金、管理費與動線問題如何改善？到底何時能啟用？高市府海洋局回應，各使用者反映問題，市府都滾動改善中。

前鎮漁港總經費逾81億元，其中24億元興建多功能水產品運銷中心，已於今年2月13日驗收合格，尚未開幕。市議員陳美雅質疑，審計部門過去已提醒運銷中心租金偏高、場內動線不佳，可能影響攤商進駐。前鎮漁港涉及卸貨、搬運、交易、冷鏈及人車動線，政府在投入數十億元前，本應與攤商及從業人員充分溝通，而不是完工後才處理使者不願進駐的問題。

陳美雅說，中央與高雄市政府應說明攤商簽約及實際進駐情形，以及租金、管理費與動線問題如何改善？原訂6月試營運延宕原因及正式啟用時程為何？後續是否需追加公帑、責任由誰負擔？

「政府可以蓋漂亮的建築，但不能蓋出不好用的建設」陳美雅說，24億元市場若遲遲無法啟用、攤商不願進駐，港區重要設施又持續鏽蝕，人民當然要問：「81億元究竟花出了什麼成果？」

陳美雅強調，公共建設不能只以預算花完、工程完工、驗收完成作為成果。政府應立即召集攤商及第一線從業人員，逐項檢討運銷中心的動線、租金、管理費與營運方式，同步改善港區設施，提出具體方案、啟用時間表及汰換期程；若需追加經費，也應完整公開原因、金額與責任歸屬。

高市府海洋局說明，針對魚貨搬運、活體水產進出、車輛動線及攤商操作等問題，市府、漁業署及漁會持續與使用者溝通，在不違反食品衛生標準的前提下，依實際營運需求滾動調整，兼顧食安與市場運作。至於攤商關心遷入運銷中心後的租金，市府已協調漁業署、高雄區漁會，研議各項優惠方案，落實減輕攤商負擔。