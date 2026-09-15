獨／一張照看前鎮漁港「烏龜」埋雜草中無人理 民眾虧「怎游回大海」

高雄前鎮漁港耗資81億元改造卻問題叢生，其中景觀環境的經費有11.2億元，記者發現位於漁民服務中心大樓前機車停車處有一群烏龜海洋生物藝術品被埋沒在雜草堆中無人理，有民眾虧「怎游回大海」。

本報近來披露前鎮漁港整體改造建設問題叢生，其中一處原本設立在漁民服務中心大樓一角的「漁業文化館」和「鮪魚文化館」是假的，地下室空無一人，招牌已悄悄卸除；海洋局指，文化館未來會移至多功能水產品運銷中心3樓展示，持續推廣漁業文化。

海洋局強調，會持續推廣漁業文化，但記者檢視迄今未啟用的多功能水產品運銷中心時，意外發現就位在漁民服務中心大樓前、運銷中心旁機車停車處的草地植栽區有一群烏龜海洋生物藝術品被埋沒在雜草堆中，有些烏龜形體甚至被埋入深處已看不出形狀，有些則露出龜殼。

這群海洋生物的烏龜藝術展示品應是很好海洋教育題材，卻因長年曝曬、歷經風吹雨打，龜身油漆的外觀不少已剝落，卻無人維護；一名準備騎機車的騎士見這些烏龜生物藝術品的慘狀笑稱「烏龜這樣怎游回大海」。

相較於無人理的「烏龜」，編列15.64億元的前鎮漁港下水道建設，其中水利局在港區排水箱涵出口處設置6座截流閘門，作為汙水收集與防洪，為使結構體與其附屬設施具備美觀性，結合前鎮漁港整體觀光發展施作景觀規畫。

水利局以海洋元素藍色及白色節塊組成，採氟碳烤漆鋁沖孔板包覆閘門結構，用以解構原閘門形體，並以魷魚、鮪魚、雨傘旗魚、鰹魚、劍旗魚與秋刀魚，主題物件打造成6件裝置藝術。

有海洋意境的閘門裝置藝術外觀吸睛，但記者走近往閘門內瞧，內部都是被人亂丟的菸蒂、碎石和垃圾，和外觀形成強烈對比。

前鎮漁港整體改建耗資81億元，水利局在港區排水箱涵出口處設置6座截流閘門，閘門外觀設計為海洋生物裝置藝術，但內部卻髒亂不堪。記者石秀華／攝影