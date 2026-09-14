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前鎮漁港攤商進駐意願低 農業部推2年試營運方案免收清潔管理費

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
高雄前鎮漁港多功能水產品運銷中心斥資24億元改建，啟用營業數度延宕，由於內部動線不佳，傳出不少攤商進駐意願低，目前還是空置狀態。記者劉學聖／攝影
高雄前鎮漁港多功能水產品運銷中心斥資24億元改建，啟用營業數度延宕，由於內部動線不佳，傳出不少攤商進駐意願低，目前還是空置狀態。記者劉學聖／攝影

本報今系列報導前鎮漁港船員會館興建，但1天平均僅約6名船員入住，以及運銷中心面臨攤商進駐意願低等情形。農業部漁業署今晚間發布新聞稿回應，即日起推出外籍漁工優惠方案，另也協助高雄區漁會推動2年試營運期的輔導方案，也將與高雄市政府海洋局攜手合作，引導輔導攤商進駐。

農業部表示，前鎮漁港為我國最大的遠洋漁港，停泊噸數及漁獲量均居全國第一，然而啟用迄今已逾50年，為因應漁業產業升級及港區發展需求，政府自2021年起推動前鎮漁港專案建設，透過五大工程從碼頭、運銷、環境到船員服務全面升級。

農業部表示，為加速前鎮漁港全面升級，打造現代化國際漁港，農業部將在既有建設上，為為減輕船員住宿負擔，自即日起推出外籍漁工優惠方案；另也協助高雄區漁會推動2年試營運期的輔導方案，該期間針對進駐的攤商免收清潔管理費、亦向高雄區漁會免收取市場使用費；同時將全額補助漁會管理魚市場所減收的清潔管理費，後續漁業署也將與高雄市政府海洋局攜手合作，引導輔導攤商進駐。

農業部指出，前鎮漁港船員會館自2025年6月10日啟用後，提供住宿、淋浴、祈禱、網路及休憩等多元服務，迄今已超過10萬人次。此外，船員會館更提供船員庇護及急難事件發生時的極佳安置處所，例如今年8月間我國籍圍網船發生火災案件，船員全數被救起，該船經營者將船上31名外籍船員載送返台後，船員會館即提供船員安置的功能。

農業部強調，船員會館是以強化外籍船員人權保障為前提下興建，為減輕船員住宿負擔，自即日起推出外籍漁工優惠方案，船員可經由漁業公協會所購買的住宿優惠券入住，費用由船東負擔，另依現行優惠價，漁業署平均再補助35%；而漁工親友入住，同樣比照相關優惠與補助。

此外，農業部將協助高雄區漁會推動2年試營運期的輔導方案，試營運期間，高雄區漁會將對進駐攤商免收清潔管理費，減收部分由農業部專案全額補助，農業部則在試營運期間，免向高雄區漁會收取市場使用費。

蚊子館 高雄市 遠洋漁業 前鎮漁港

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