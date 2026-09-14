前鎮漁港新運銷中心迄今開不了門 在地里長曝心聲提這些建議

政府斥資24億元新建多功能水產品運銷中心，當初目標為打造成「台版豐洲市場」，雖早已驗收並點交漁業署，但因攤商對收費及動線喬不攏，迄今還開不了門，前鎮漁港在地里長曝希望問題早日解決，並建議要蓋立體停車場及多辦活動，以解決停車問題和帶動人潮觀光。

前鎮漁港所在地明孝里里長林浤澤表示，新運銷中心因為切魚和販魚區動線分離造成使用不便，與過去殺魚和賣魚在同一地點販售的模式不同，導致攤商與民眾使用上不便，設計已定案，實務操作確有適應上的困難，應給予攤商與顧客一定緩衝期以熟悉新空間配置。

林浤澤指出，建議以3個月或半年乃至一年為周期，進行滾動式檢討，提供差異化租金優惠，以協助攤商進駐並穩定營運，進而吸引更多顧客採買。此外，中心規定僅能使用電動車，禁止汽、柴油車入內，增加既有攤商負擔，應先行放寬條例，或由中央編列經費補助攤商汰換生產工具，使政策更具可行性，促成共識，順利推動漁港現代化。

「漁港附近現有國有土地可規畫立體停車場，讓遊客有更多停車空間，改善停車需求。」林浤澤並指出，前鎮漁港是全台最大的早市魚市場，改造後人行步道改善，讓居民活動空間變大。但漁港定位不像現撈海鮮市場，近來舉辦兒童節、潑水節，中秋節及歲末音樂會等活動，未來希望透過活動方式把人潮拉近，讓其他地區的民眾對漁港新面貌有新認識，以帶動觀光人潮。

前鎮區明正里里長王春茂指出，主要問題還是在交通，如果捷運線能延長，至少能帶動一些人潮，但捷運局可評性評估不足，至捷運無法延伸，最好的辦法是在捷運站出口站設接駁車，且停車位要足夠，讓開車民眾停車便利，並配合宣傳行銷，才能提升觀光效益。

高雄前鎮漁港多功能水產品運銷中心斥資24億元改建，啟用營業數度延宕，由於內部動線不佳，傳出不少攤商進駐意願低，目前還是空置狀態。記者劉學聖／攝影

高雄前鎮漁港是南部最大水產品運銷中心，全新改建的多功能水產品運銷中心雖然設備新穎，但是動線不佳讓許多攤商不願進駐。記者劉學聖／攝影