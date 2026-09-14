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前鎮漁港斥資81億元改建狀況多 陳菁徽：這些都是賴瑞隆「政績」

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽。聯合報系資料照
國民黨立委陳菁徽。聯合報系資料照

前鎮漁港斥資81億元預算改建卻問題叢生。國民黨立委陳菁徽說，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆不斷強調自己擔任過海洋局長、瞭解高雄遠洋及養殖漁業，擔任立委後與市府團隊攜手向中央爭取推動前鎮漁港改造，結果改造出15億元會淹水的水上市場、4 億元的5星級蚊子會館，這些都是賴瑞隆政績嗎？若是高雄人投不下去。

陳菁徽指出，當年高雄前鎮漁港申請3000萬元改建，行政院前院長蘇貞昌大手筆270倍預算下去，一路加碼到81億元。漁業署說，這筆錢要全面升級漁港、改善漁民與外籍船員生活空間，更要結合漁業與觀光，為城市經濟觀光注入活水。現在看這所謂的活水，難道是下雨過後的積大水？上個月高雄大淹水，就包含了前鎮漁港，攤販錄下影片問「這樣要怎麼營業？」

陳菁徽指出，當初81億元中，為降低淹水風險，投入超過 15 億新建雨汙水下水道網絡。結果高雄一場大雨，前鎮區直接淹成一片小池塘；裝漁獲的保麗龍盒漂浮水面、魚販泡在水中賣魚，就地升級水上市場；耗資4億多元興建的船員會館，從去年6月至今年7月底，只有2353人次入住，平均大約是一天6人，成5星級蚊子會館。更諷刺的是，船員依然提著水桶，到貨櫃改裝的簡易澡堂洗澡。

陳菁徽表示，內部整建27億餘元，但試營運日期一再跳票，7億多元修繕外觀、人行道，現場卻只看到了許多雜物堆放；25 億元修繕碼頭，但遠洋漁船靠泊使用的繫船柱，卻整排腐蝕、生鏽不堪，連最基本汰換都沒有。

陳菁徽批評，賴瑞隆不斷強調自己擔任過海洋局長、瞭解高雄遠洋及養殖漁業；擔任立委後更積極爭取、與市府團隊攜手向中央爭取 81 億元，推動前鎮漁港「半世紀以來規模最大、最完整的改造」。結果改造出15億元的「水上市場」、4 億元的「五星蚊子會館」，還有連蚊子都找不到的「國王文化館」，這些都是賴瑞隆政績嗎？如果是，那麼高雄人投不下去，連前鎮自家的選民，也受不了。

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