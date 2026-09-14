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前鎮漁港整建掀藍綠口水戰 高雄區漁會再發聲：別當政治工具

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
前鎮漁港改建預算爭議延燒，高雄區漁會今日再發聲明，措辭強硬直指外界將預算從「3000萬元暴增至81億元」的說法是刻意混淆視聽、進行政治操作。高雄區漁會提供
前鎮漁港改建預算爭議延燒，高雄區漁會今日再發聲明，措辭強硬直指外界將預算從「3000萬元暴增至81億元」的說法是刻意混淆視聽、進行政治操作。高雄區漁會提供

前鎮漁港改建預算爭議延燒，高雄區漁會今日再發聲明，措辭強硬直指外界將預算從「3000萬元暴增至81億元」的說法是刻意混淆視聽、進行政治操作。漁會強調，前鎮漁港是最重要的遠洋漁業基地，其升級是攸關國家競爭力的必要投資，不容作為政治攻防工具。

高雄區漁會指出，外界經常拿來對比的3000萬元，僅是過去舊有設施的例行性維護與疏浚經費，與總體改建計畫的規模根本天差地遠。

高雄區漁會說，早在2019年，高雄市海洋局函報中央的港區建設經費已達13億元韓國瑜市長任內，整體改善規模更已擴大至40億元。後續因應國際標準與產業實際需求，才陸續納入深水碼頭、現代化運銷中心、冷鏈物流及雨污水下水道等關鍵項目，最終行政院核定81億元總體建設。

高雄區漁會說，從3000萬元的維護疏浚經費到81億元的整體港區改建，本來就是完全不同層次、不同內容的計畫。若刻意把兩個數字直接相除、製造「暴增數百倍」的印象，不僅無助於釐清公共建設預算，更容易讓社會大眾對前鎮漁港產生錯誤認知。

高雄區漁會指出，前鎮漁港不是只服務高雄，而是服務全台灣。從這裡卸售、加工、冷凍及運銷出去的水產品，不只供應高雄及南部，更透過運銷體系送往台北及各地市場，背後牽動的是整個遠洋漁業產業鏈，改建絕不是單一城市的地方建設，而是攸關台灣漁業競爭力的基礎建設。

高雄區漁會說，漁民要的其實很簡單，能讓大家安心作業、讓漁獲符合國際衛生標準，讓船隊回到母港時，能夠得到世界級服務的漁港。政治可以有不同立場，預算可以嚴格監督，但是不要拿漁民的生計、產業的未來，以及台灣數十年累積的遠洋漁業實力，當成政治攻防的工具。

蚊子館 高雄市 遠洋漁業 前鎮漁港

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