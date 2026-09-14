藍要賴瑞隆為前鎮漁港找柯志恩辯論 賴反擊：別把漁港當政治提款機

前鎮漁港斥資81億元改建被質疑問題叢生，國民黨文傳會主委陳以信今質疑，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆既是在地立委，又自稱積極爭取建設，「要辯論不用找台北市長蔣萬安，國民黨高雄市長參選人柯志恩就在高雄」，賴瑞隆競辦今天反擊，要柯志恩舉出前鎮漁港哪一項不該做，別把漁港當政治提款機。

陳以信直言，高雄市府在權責範圍內究竟如何規畫、協調、查核、驗收及監督營運，陳其邁身為市長，應向高雄市民完整交代。至於賴瑞隆日前為前鎮漁港問題向蔣萬安下戰帖，陳以信諷刺「賴瑞隆找錯人！想辯論為何不敢找柯志恩？」

賴瑞隆競辦今天回應，前鎮漁港是年產值超過300億元的台灣遠洋漁業基地，50多年來首次全面改造，國民黨卻不斷影射整體建設成效，柯志恩自己都說前鎮漁港81億元整建「樂觀其成」，既然認同改造的必要，就請把問題說清楚。

賴瑞隆競辦說，台北第一果菜及萬大魚類批發市場改建經費接近190億元，台北需要現代化市場，高雄當然也需要世界級遠洋漁港。碼頭、排水、魚市場、船員設施，到底哪一項不該做、哪一筆有問題？南北建設應該用同一把尺，不該有兩套標準。

賴瑞隆競辦指出，前鎮漁港的改建涵蓋碼頭與港池、雨污水系統、運銷中心、船員服務設施、道路及港區環境等整體升級，其中碼頭更從原先500噸級使用條件，提升至可供3,000噸級遠洋漁船泊靠。運銷中心招商、船員會館使用等營運工作持續優化，但國民黨不該抹黑漁港整體建設，刻意忽略前鎮漁港全面升級的實際需求。

賴瑞隆競辦批評，前鎮漁港當然可以監督，但不要拿高雄建設當選舉提款機。如果柯志恩也認同碼頭要升級、排水要改善、魚市場要現代化、船員需要基本生活空間，就請明確指出哪一項不該做，不要為了選舉，讓高雄好不容易爭取來的建設蒙上污名。