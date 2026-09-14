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前鎮漁港爭議高雄六大漁業團體再發聲 支持公共監督、務實改善營運

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
前鎮漁港多功能水產品運銷中心已驗收完工，但目前尚未對外營運。圖／漁業團體提供
前鎮漁港多功能水產品運銷中心已驗收完工，但目前尚未對外營運。圖／漁業團體提供

斥資81億元的高雄前鎮漁港改造案引發外界關注，連同高雄區漁會在內的六大漁業團體今天再發聯合聲明表示，公共建設應接受監督，有問題就務實檢討，不足之處就改善；更重要的是把已完成的建設用好，讓公共資源發揮效益。

六大產業團體聲明指出，前鎮漁港啟用超過50年，是台灣遠洋船隊連結國際市場的重要母港，此次不只是改善環境，更包括碼頭、卸魚、魚市場、冷凍加工、冷鏈物流及船員照顧等機能的整體提升。

此外，前鎮漁港建設跨越政黨輪替，韓國瑜市長任內原編列3000萬元疏浚經費，向中央爭取擴大為40億元；後續因工程規模、建設內容及疫情期間成本上漲，最終由時任行政院長蘇貞昌拍板核定，總經費81億元。

聲明表示，過去港區卸魚作業集中，魚貨氣味較為明顯，改建後透過卸魚環境、清潔衛生及相關設施改善，整體環境已有明顯提升。港區生活機能也從過去僅有萊爾富，到現在增加全家、7-ELEVEN等服務據點。前鎮漁港的改造，不是單一設施的興建，而是整體產業機能的提升。

六大團體強調，船員會館不只是住宿。船員會館一樓設有超低溫鮪魚專賣店、便利商店及船員生活雜貨店；二樓由台灣基督長老教會全年提供船員關懷、洗澡及洗衣服務；三、四樓提供住宿，並辦理船員健檢、人權與法令宣導、漁業研討及產業交流。

近兩年政府、產業與慈濟基金會也共同辦理颱風期間船員上岸避風及安全演練，以會館作為集合、安置及緊急應變空間。從早期船員在漁船上克難盥洗，到今天擁有洗澡、洗衣、住宿及關懷空間，代表船員生活條件與人權保障持續改善。

六個產業團體表示，未來應透過魚市場、冷凍加工、冷鏈物流及市場行銷，提高台灣水產品附加價值，同時完善船員生活、安全及人權保障。「台灣有世界級的遠洋船隊，也應打造與世界接軌的遠洋漁業基地。」

台灣區遠洋鮪延繩釣漁船魚類輸出業公會、台灣區遠洋鰹鮪圍網漁船魚類輸出業公會、台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業公會、台灣鮪延繩釣協會、遠洋漁業青年聯誼會昨日發聲明捍衛船員會館不是「高級澡堂」，今日再加入高雄區漁會表達訴求。

蚊子館 高雄市 遠洋漁業 前鎮漁港

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