前鎮漁港整建3000萬變81億元 高雄市府闢謠：韓國瑜任內就增至40億

高雄前鎮漁港投入81億元整建，但重要的多功能水產運銷中心完工至今仍未有攤商進駐或招商，引起外界質疑；高雄市政府海洋局長石慶豐今出面說明，稱當初3000萬經費暴增至81億元並非同一工程，且2020年韓國瑜高雄市長任內，前鎮漁港經費就已增至40億元，預算暴增是刻意的誤導和扭曲。

石慶豐說，3千萬元是指舊設施維護和例行性疏浚，2019年海洋局函報漁業署相關港區建設經費為13億，直到2020年，前鎮漁港改善經費就已擴大至40億元。

石慶豐說，根據同年7月高雄市議會正式會議紀錄，海洋局也公開說明整體改善計畫經費包含漁會自籌9000萬共計為40.9億元，後續前鎮漁港又增加深水碼頭、運銷中心、雨污水下水道、船員服務及周邊環境改善等項目。

石慶豐指出，前鎮漁港啟用逾57年，是我國重要遠洋漁業基地，但魚貨處理環境不符合食品衛生安全標準，\這次整建導入食品安全衛生管制制度（HACCP），調整作業方式、落實人車分流、阻隔犬貓，以符國內食安及外銷國際市場的要求，新完工的運銷中心雖改變部分魚販的作業習慣，也取得漁會及多數魚販的認同。

石慶豐強調，針對魚貨搬運、活體水產進出、車輛動線及攤商操作等問題，市府、漁業署及漁會持續與使用者溝通，在不違反食品衛生標準的前提下，依實際營運需求滾動調整，兼顧食安與市場運作。至於攤商關心遷入運銷中心後的租金，市府已協調漁業署、高雄區漁會，研議各項優惠方案，落實減輕攤商負擔。

船員會館部分，石慶豐表示，由於遠洋漁業有返港淡旺季，不能以全年平均人數評判效益。譬如以今年6、7月魷魚船隊返港為例，六月入住會館有399人次、七月有706人次，適時發揮效益，獲得各漁業公會好評。此外，船員會館已增設60噸儲水設備，今年不曾發生故障，會館內40間淋浴室，及西岸碼頭2處貨櫃型淋浴設施，都充分利用。

石慶豐強調，中央推動前鎮漁港整建，並非單一建物或單項設施翻新，而是從碼頭安全、食品衛生、雨污水系統、船員生活到產業環境的全面升級。各使用者反映問題，市府都滾動改善。