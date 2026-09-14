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回響／前鎮漁港腐蝕繫船柱、無「頭」招牌為何未修繕 漁業署曝原因

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
號稱整體改建的前鎮漁港讓遠洋漁船靠泊的一整排阻車緣石柱腐蝕，卻仍未新建更換。記者石秀華／攝影
號稱整體改建的前鎮漁港讓遠洋漁船靠泊的一整排阻車緣石柱腐蝕，卻仍未新建更換。記者石秀華／攝影

前鎮漁港整體改造81億元卻問題叢生，本報揪出繫船柱腐蝕、生鏽未見改善，另漁港牌樓「西岸碼頭」少了「頭」字，成「無頭」招牌，也視而未見，離譜狀況被披露後，漁業署今天表示，西岸碼頭繫船柱和受損招牌後續將由高市府運用前鎮漁港代管計畫經費修繕。

耗資81億元改造的前鎮漁港在2026年地方選舉升溫之際成為藍綠選戰交火話題，記者走訪漁港造後的成果，卻發現問題一籮筐。

其中位於船員會館附近寫有「前鎮漁港」的牌樓，不僅字體不清，連註明「西岸碼頭」字樣少了「頭」字，成了「無頭招牌」也未見修繕。而港區供遠洋漁船泊靠的一整排繫船柱和防止車輛落海的阻車緣石均腐蝕、生鏽仍未見汰換，讓地方人士嘆，花巨資改建的前鎮漁港，實在「落漆」。

前鎮漁港「無頭招牌」和鏽石的繫船柱等問題叢生經本報報導後，漁業署今天下午表示，前鎮專案中「深水碼頭」整建工作，主要是為改善前鎮漁港部分碼頭水深不足情形，已於專案中完成前鎮漁港本場魚市場至南碼頭約1100公尺之7.5米深水碼頭的整建，已同時更新計90個繫船柱。

記者所指繫船柱鏽蝕處，經瞭解係位前鎮漁港西岸面商港航道側碼頭，該處碼頭原設計水深達10米並無整建需求，因此未列入前鎮專案深水碼頭整建工作內；因繫船柱鏽蝕改善是屬常態一般維護工作，將由高市府運用前鎮漁港代管計畫經費辦理。

對於已上油漆的繫船柱是否因太腐舊才上漆一事，漁業署指出，已上漆的繫船柱是位於前鎮漁港南碼頭，此處屬於前鎮專案的碼頭整建範圍，因此所有繫船柱皆為整建後的新品，非僅表面上漆。

針對前鎮漁港立牌及牌樓，漁業署指出，配合前鎮漁港專案牌樓有更新保養，維持原有的指示機能。現況牌樓缺少「頭」字，經瞭解係受今年風災影響而受損，後續將由高市府運用前鎮漁港代管計畫經費修護。

號稱整體改建的前鎮漁港讓遠洋漁船靠泊的一整排繫船柱攸關船體安危，多年來均已腐蝕、生鏽不堪，卻仍未新建更換。記者石秀華／攝影
號稱整體改建的前鎮漁港讓遠洋漁船靠泊的一整排繫船柱攸關船體安危，多年來均已腐蝕、生鏽不堪，卻仍未新建更換。記者石秀華／攝影

號稱整體改建的前鎮漁港讓遠洋漁船靠泊的一整排繫船柱攸關船體安危，多年來均已腐蝕、生鏽不堪，卻仍未新建更換。記者石秀華／攝影
號稱整體改建的前鎮漁港讓遠洋漁船靠泊的一整排繫船柱攸關船體安危，多年來均已腐蝕、生鏽不堪，卻仍未新建更換。記者石秀華／攝影

號稱整體改建的前鎮漁港讓遠洋漁船靠泊的一整排繫船柱攸關船體安危，多年來均已腐蝕、生鏽不堪，卻仍未新建更換。記者石秀華／攝影
號稱整體改建的前鎮漁港讓遠洋漁船靠泊的一整排繫船柱攸關船體安危，多年來均已腐蝕、生鏽不堪，卻仍未新建更換。記者石秀華／攝影

在前鎮漁港船員會館附近寫有「前鎮漁港」的牌樓字體不清，註明「西岸碼頭」字樣少了「頭」字，成了「無頭招牌」也未見修繕。記者石秀華／攝影
在前鎮漁港船員會館附近寫有「前鎮漁港」的牌樓字體不清，註明「西岸碼頭」字樣少了「頭」字，成了「無頭招牌」也未見修繕。記者石秀華／攝影

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