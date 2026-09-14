待拆遠洋漁船占據泊位 前鎮漁港還有「塞船」問題待解決

高雄前鎮漁港投入81億元整建，因攤商進駐問題引起熱議，還有攤商點名漁船泊區、卸魚區重疊，作業困難；據了解，該漁港因有60多艘「待拆」漁船塞在港內，占用泊區也限縮卸魚空間，嶄新的漁港硬體設施也與繡跡斑駁的待拆漁船成強烈對比。

農業部漁業署推動遠洋漁船減船計畫，加速汰除老舊遠洋漁船，高雄部分有多達80多艘遠洋魷釣船、鮪魚船停泊在前鎮漁港、興達港待拆。

原計畫待拆漁船移往旗津中洲的拆船廠拆除，但去年一場火警引起居民抗議，旗津拆船計畫暫時停擺，原定由中央協調，改往興達漁港的興達海基重件碼頭興建臨時拆船廠，預計2027年完成67艘漁船拆解，不料引起茄萣居民反彈，計畫目前仍無實際進展。

隨前鎮漁港整建案完工，嶄新的漁港硬體設施與繡跡斑駁的待拆漁船成強烈對比，漁民直言，前鎮漁港就像停車場，待拆漁船目前有六十二艘，佔據泊位不能動，要卸魚只能找縫隙，如果遇到返港船隻多，光找泊位就是問題。

對此，高雄市海洋局長石慶豐表示，老舊漁船拆除持續進行中，目前鮪魚公會已先承租高雄港二港口附近土地，現在正進行整地中，並每周提報進度，未來會採大部分解方式拆除，順利的話一周可以拆除一艘，希望盡速解決老舊漁船拆除問題。