前鎮漁港目標成「台版豐洲市場」 民代批交通沒配套如何帶動觀光？

高雄前鎮漁港目標成為台灣版「豐洲市場」，但初步評估捷運和輕軌可行性效益不足，軌道無法抵達，民代批評，「交通」是帶動前鎮漁港觀光的關鍵，市府沒有周全配套，如何帶動人潮。

為提高前鎮漁港觀光價值，高市捷運局先前曾提出捷運黃線地下延伸、輕軌平面式和高架式延伸等三種方案，但經綜合評估後，考慮興建、營運成本和財務、經濟指標效益均不足，未達到提報交通部計畫門檻，捷運局表示，目前只能先以公車路線替代。

高市交通局指出，前鎮漁港目前可透過公車紅7C、紅9A到達，亦可搭捷運抵達最近的前鎮高中站和草衙站，再轉乘公車或YouBike前往，漁港內現有三站YouBike站點。

不過民眾發現，距前鎮漁港最近的捷運站約一點五公里，走路得花至少廿分鐘，市府建議的交通路線，讓網友吐槽，「你看過哪個買魚的搭捷運」，「坐大眾運輸等同無法採買漁獲，攤販生意受影響，運銷中心恐變成蚊子館」。

高市議員陳麗娜說，多功能水產運銷中心原訂六月開幕，延至九月無進展，若交通及營運問題無法解決，淪為蚊子館的機率很高。她表示，前鎮漁港聯外交通始終是最大問題，地方原爭取捷運黃線延伸兩站至漁港，但中央以建設經費過高、不符經濟效益及目的地需求不足等理由否決，地方也曾建議輕軌延伸至漁港南山路，但市府評估過程困難，推動態度也不夠積極。

陳麗娜表示，目前只能仰賴接駁公車串聯捷運、輕軌與漁港，觀光客得多次轉乘，對外地遊客相當不友善，開車前往同樣面臨停車問題，新建魚市場增加的停車空間主要位於樓頂，但漁港平日作業期間，地面停車位就已接近飽和，未來若大量觀光客湧入，交通承載能力令人憂心。