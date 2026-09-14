前鎮漁港花81億元卻問題一籮筐 賴士葆：監院不查就是奉旨查蔣得立

前鎮漁港斥資81億元預算改建卻問題叢生。國民黨立委賴士葆今天酸，監察院應該比照處理台北市長蔣萬安兒子蔣得立，儘速走行政流程調查，否則再次證明監察院專員查蔣得立的案子是奉旨辦案、政治辦案。

賴士葆說，全台最大遠洋漁港基地，高雄前鎮漁港的整建，本來韓國瑜只要3000萬元，後來行政院前院長蘇貞昌增加為60幾億元，高雄市長陳其邁上任後，預算更爆增270倍變成81億元，結果斥資4億元的船員會館，一天只有6個船員入住，因為太貴根本住不起，而花24億元的水產品運銷中心，至今還沒有啟用。

賴士葆批評，這道地的是看顏色給錢，把人民辛苦的納稅錢這樣子的揮霍，監察院應該比照處理蔣萬安兒子蔣得立的事情，儘速走行政流程調查，否則再次證明監察院專員查蔣得立的案子是奉旨辦案、政治辦案。