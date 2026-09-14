快訊

謝和弦回留言「嗨低能兒」網友怒告妨害名譽 口頭禪檢方不起訴

遭爆百場夜宴、猛鬼宿舍爭議 高師大校長王政彥駁斥：抹黑

揮汗有禮沒了！300萬筆2週搶光 這期限前仍可兌換

聽新聞
0:00 / 0:00

前鎮漁港花81億元卻問題一籮筐 賴士葆：監院不查就是奉旨查蔣得立

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。聯合報資料照片
國民黨立委賴士葆。聯合報資料照片

前鎮漁港斥資81億元預算改建卻問題叢生。國民黨立委賴士葆今天酸，監察院應該比照處理台北市長蔣萬安兒子蔣得立，儘速走行政流程調查，否則再次證明監察院專員查蔣得立的案子是奉旨辦案、政治辦案。

賴士葆說，全台最大遠洋漁港基地，高雄前鎮漁港的整建，本來韓國瑜只要3000萬元，後來行政院前院長蘇貞昌增加為60幾億元，高雄市長陳其邁上任後，預算更爆增270倍變成81億元，結果斥資4億元的船員會館，一天只有6個船員入住，因為太貴根本住不起，而花24億元的水產品運銷中心，至今還沒有啟用。

賴士葆批評，這道地的是看顏色給錢，把人民辛苦的納稅錢這樣子的揮霍，監察院應該比照處理蔣萬安兒子蔣得立的事情，儘速走行政流程調查，否則再次證明監察院專員查蔣得立的案子是奉旨辦案、政治辦案。

蚊子館 高雄市 遠洋漁業 前鎮漁港 賴士葆 蔣得立 蔣萬安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

前鎮漁港81億問題一籮筐 國民黨問：賴瑞隆不敢找柯志恩辯論？

前鎮漁港…81億整建 問題叢生

直擊前鎮漁港斥資24億打造台版「豐洲市場」 魚販無奈嘆：不符需求

直擊／前鎮漁港砸4億船員會館變「高級澡堂」 外籍船員寧館外沖澡

相關新聞

前鎮漁港花81億元卻問題一籮筐 賴士葆：監院不查就是奉旨查蔣得立

前鎮漁港斥資81億元預算改建卻問題叢生。國民黨立委賴士葆今天酸，監察院應該比照處理台北市長蔣萬安兒子蔣得立，儘速走行政流程調查，否則再次證明監察院專員查蔣得立的案子是奉旨辦案、政治辦案。

獨／前鎮漁港漁業和鮪魚文化館「被消失」 拆牌悄卸除、海洋局回應了

高市前鎮漁港原申請3000萬元改建，前行政院長蘇貞昌大撒幣81億，預算擴編270倍，堪稱全國最貴漁港，但近來屢傳設施出包，記者發現設立的「漁業文化館」和「鮪魚文化館」是假的，地下室空無一人，招牌已悄悄卸除；海洋局指，文化館未來會移至多功能水產運銷中心3樓展示，持續推廣漁業文化。

前鎮漁港目標成「台版豐洲市場」 民代批交通沒配套如何帶動觀光？

高雄前鎮漁港目標成為台灣版「豐洲市場」，但初步評估捷運和輕軌可行性效益不足，軌道無法抵達，民代批評，「交通」是帶動前鎮漁港觀光的關鍵，市府沒有周全配套，如何帶動人潮。

別想用漁工人權偷換前鎮漁港改建案的核心概念

耗資81億的前鎮漁港近日成為選戰焦點，經過本報記者實地走訪，才發現這座漁港改建案問題叢生，其中花了超過4億興建的船員會館中心，不僅入住率很低，平均一天僅有6名船員入住，使用率最高反而是沐浴設備，被形容是「高級澡堂」。而5大遠洋漁業產業團體則是跳出來反駁，讓船員有1處像樣的洗浴跟休憩空間，提升漁工人權有何不對？然而，這個說法明顯就是在偷換概念，故意模糊焦點。

高雄前鎮漁港81億整建 一圖看懂攤商、船員為何嫌棄

高雄前鎮漁港啟用逾50年，2022年底中央加碼投入81億元改造，問題卻頻頻出現，成為選戰藍綠交火焦點。國民黨高雄市長參選人柯志恩質疑，改建設計未考量使用需求；民進黨高雄市長參選人賴瑞隆則表示，將持續督促打造世界級遠洋漁業基地。

前鎮漁港新運銷中心 學者憂…需求脫節閒置浪費

前鎮漁港斥資八十一億元改造，具指標性的多功能水產品運銷中心，傳出遲無法營運及攤商進駐意願低，營運一年餘的船員會館入住率也低，義守大學財金系教授李樑堅直言，「這些問題反映當初規畫與現實需求脫節」。中山大學特聘教授張其祿也指出，前期需求調查、使用者參與及工程設計仍有改善空間，政府投入鉅資的設施若閒置浪費，最終可能淪為「蚊子館」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。