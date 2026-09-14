前鎮漁港81億整建 問題叢生

高雄前鎮漁港斥資八十一億元改建案再度成為選戰藍綠交火焦點。根據本報深入走訪港區，耗資逾四億元、營運一年餘的船員會館，住宿率卻很低，平均一天竟僅六名船員入住，斥資逾廿四億元新建的多功能水產品運銷中心過去屢遭審計部門點出租金高、動線差影響攤商進駐意願，原預計六月試營運，迄今尚未啟用；港區供遠洋漁船泊靠的繫船柱，腐蝕、生鏽未見汰換，地方人士嘆，花巨資改建的前鎮漁港實在頗「落漆」。

啟用逾五十年的前鎮漁港是全台最大遠洋漁港基地，因設備老舊，韓國瑜任高雄市長期間向中央爭取三千萬元整建，至二○一九年十月時任行政院長蘇貞昌視察後，指示推動「專案中長程計畫」，經費從近十三億元提升至六十億元，用以改善碼頭、下水道建設及興建多功能水產品運銷中心、船員會館，二○二二年底，又加碼核定為八十一億元，預算暴增兩百七十倍。

船員會館去年六月開放住宿，至今年七月底僅二三五三人次入住，平均一天約僅六人入住，住宿率低。記者劉學聖／攝影

近年前鎮漁港改建案屢被民代及審計部門點出缺失，日前台北市長蔣萬安再度點名改建預算暴增至八十一億元，批民進黨雙標，遭前鎮選區立委、同時也是民進黨高雄市長參選人賴瑞隆下戰帖邀辯論，成為選戰焦點。

本報記者走訪發現，前鎮漁港港區內新建船員會館在改善漁民返港生活條件，提供住宿、淋浴，然而，船員多數月薪不到兩萬元，根本住不起。根據漁業署統計，船員會館從去年六月十日開放住宿至今年七月卅一日，有二三五三人次船員入住，平均一天約僅六名船員住宿，入住率相當低。

船員會館設四十間淋浴室，西岸碼頭另設有兩處貨櫃型淋浴間，供船員使用。記者劉學聖／攝影

記者更直擊，漁港卸魚旺季每到傍晚，只見成群船員手提裝著沐浴品及換洗衣物的桶子，有人打赤膊、腰綁浴巾走去會館洗澡或在貨櫃改裝的簡易澡堂克難沖澡，成了漁港即景。

此外，耗重資興建的多功能水產品運銷中心，屢遭批評動線設計不佳，影響生鮮運送，租金貴、周邊停車位不足，攤商進駐意願低，試營運日期一再跳票，目前漁獲交易仍在原有場地。另一方面，雖然港區陸續砸重資興建新大樓，但供遠洋漁船泊靠的繫船柱等基礎設施，腐蝕、生鏽未見汰換，形成鮮明對比。

國民黨高雄市長參選人柯志恩質疑，前鎮漁港產業鏈產值超過千億，值得投資，但投入八十一億，設計卻未考量使用者需求，讓人匪夷所思，包含過去漁貨車可直接開進市場攤位，運銷中心改電車接駁魚貨，攤商擔心延長搬運時間影響銷售，販售區柱子太多，導致利用空間限縮。她表示，重大建設不能只求完工、趕剪綵，蓋完後才發現怎麼還有這麼多問題？

賴瑞隆表示，國家級漁港超過五十年未整建，他積極爭取漁港改建。中央投入八十一億元改造，一次性提升漁港環境。他會持續督促漁業署、市府以及高雄區漁會，打造世界級遠洋漁業基地。