前鎮漁港運銷中心 動線差租金貴…慘遭冷落

前鎮漁港新建的多功能水產品運銷中心內部動線不佳，目前還是閒置狀態。記者劉學聖／攝影

高雄前鎮漁港是南部最大水產品運銷中心，許多攤商還是習慣在地面處理漁貨，政府斥資廿四億元新建多功能水產品運銷中心當初目標為打造成台灣版的「豐洲市場」（原日本的築地市場），雖然早已落成並點交漁業署，因攤商對於收費及動線喬不攏，迄今還開不了門。

多功能水產品運銷中心二○二二年四月動工，原訂去年九月完工，遭審計部點名，檢討梁柱接頭不當、裂痕遍布，品質堪憂，恐影響結構安全，經改善後，今年二月驗收完成，四月點交漁業署，一樓水產零售攤區將委託高雄區漁會負責管理營運，因攤商對於清潔費、場地問題仍喬不攏，未進駐。

一名在漁市場經營廿餘年的攤商說，部分拍賣魚隻很大，日後改到新運銷中心，搬運上下車很浪費成本；另有攤販表示，水產中心將魚貨切割作業區及銷售區分開，想營造賣魚可吹冷氣環境，卻變成魚販須兩頭跑。

謝姓魚販說，新運銷中心裡面太熱，車子要駛進去要排隊，拖行漁獲也很不方便；鄭姓魚販表示，「運銷中心新規定很麻煩，裡面不好做生意」；有魚販直言，現在規定活蝦貨車不能停裡面，很麻煩。據了解，進駐癥結點仍在租金，攤商直言舊市場一天清潔費才三百元，有擺攤才要付費，新水產運銷中心改月租，管理費多少還不清楚，仍在觀望。

高雄區漁會總幹事楊孟凡直言，水產運銷中心對衛生環境都有嚴格要求，出發點是希望攤商、消費者有舒適乾淨環境；攤商管理費調整須考量整體財務狀況，正著手撰擬經營管理計畫書。

高雄市海洋局長石慶豐說，目前攤商並非不肯進去，而是希望能盡快明訂管理費用優惠條件與收費標準，並讓首批進駐的攤商享有優先選位權，漁會必須考量永續經營，尋求平衡，這部分仍待漁業署與漁會拍板定案。