冷眼集／前鎮漁港改建 「好大喜功」就是蚊子館最好的孵化器

高雄前鎮漁港改建案投入逾八十一億元，希望打造成「台版豐洲魚市場」，隨著硬體相繼完工，耗資廿多億的新產銷中心一樓攤商進駐卡關，二樓的展銷中心能否招商成功也是問號，攤商一句「不符需求」，而已啟用一年多的船員會館一天卻平均僅有六名船員入住，皆一再凸顯當初政客不斷加碼，卻未站在使用者角度所設計出的公共建設，都將成為一場災難。

前鎮漁港投入巨資改建，代表中央、地方的高標期待，只是口號遇上實務，問題便如擠牙膏般湧現。其中，最重要的多功能水產運銷中心今年四月已完成點交，但過了近半年，嶄新的一樓水產零售攤區因管理費問題，尚未有攤商進駐，除了攤商對管理費有疑慮外，還有銷售型態轉換等問題。而攤商對於當中諸多硬體設施的抱怨，也顯示並未站在使用者角度規畫。

遠洋漁船返港有季節性集中特徵，以前鎮漁港來說，返港集中於夏季、冬季，大量外籍船員集中特定期間湧入，會館有限的床位與淋浴空間頓時捉襟見肘；雖標榜平價收費，但對飄洋過海、收入有限的外籍漁工而言，根本不會想入住。

令人好奇的是，當初船員會館設計時，是究竟有無經過市場調查，實際問問港邊的船員，願不願意每晚花費上千元住宿？如果事先有做過市調，就會知道這是行不通的需求。

改善船員居住人權，這是大家都會支持的事，對習慣住在船上且想省錢的船員而言，若真的符合他們的需求，好好蓋一個大型的沐浴場地也很好，也無須花太多經費。但偏偏船員會館又僅有四十間，不僅得排隊，還一天到晚停水，船員最後還是乾脆到簡易澡堂洗澡，現在這種做法，花了大錢卻沒有提升漁工的人權。

從一再跳票遲未啟用的多功能產銷中心到入住率奇低的船員會館，這砸了八十多億的漁港改建案，再次印證好大喜功永遠是蚊子館的最佳孵化器。