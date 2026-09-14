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冷眼集／前鎮漁港改建 「好大喜功」就是蚊子館最好的孵化器

聯合報／ 本報記者石秀華王昭月張議晨
高雄前鎮漁港多功能水產品運銷中心。記者劉學聖／攝影
高雄前鎮漁港多功能水產品運銷中心。記者劉學聖／攝影

高雄前鎮漁港改建案投入逾八十一億元，希望打造成「台版豐洲魚市場」，隨著硬體相繼完工，耗資廿多億的新產銷中心一樓攤商進駐卡關，二樓的展銷中心能否招商成功也是問號，攤商一句「不符需求」，而已啟用一年多的船員會館一天卻平均僅有六名船員入住，皆一再凸顯當初政客不斷加碼，卻未站在使用者角度所設計出的公共建設，都將成為一場災難。

前鎮漁港投入巨資改建，代表中央、地方的高標期待，只是口號遇上實務，問題便如擠牙膏般湧現。其中，最重要的多功能水產運銷中心今年四月已完成點交，但過了近半年，嶄新的一樓水產零售攤區因管理費問題，尚未有攤商進駐，除了攤商對管理費有疑慮外，還有銷售型態轉換等問題。而攤商對於當中諸多硬體設施的抱怨，也顯示並未站在使用者角度規畫。

遠洋漁船返港有季節性集中特徵，以前鎮漁港來說，返港集中於夏季、冬季，大量外籍船員集中特定期間湧入，會館有限的床位與淋浴空間頓時捉襟見肘；雖標榜平價收費，但對飄洋過海、收入有限的外籍漁工而言，根本不會想入住。

令人好奇的是，當初船員會館設計時，是究竟有無經過市場調查，實際問問港邊的船員，願不願意每晚花費上千元住宿？如果事先有做過市調，就會知道這是行不通的需求。

改善船員居住人權，這是大家都會支持的事，對習慣住在船上且想省錢的船員而言，若真的符合他們的需求，好好蓋一個大型的沐浴場地也很好，也無須花太多經費。但偏偏船員會館又僅有四十間，不僅得排隊，還一天到晚停水，船員最後還是乾脆到簡易澡堂洗澡，現在這種做法，花了大錢卻沒有提升漁工的人權。

從一再跳票遲未啟用的多功能產銷中心到入住率奇低的船員會館，這砸了八十多億的漁港改建案，再次印證好大喜功永遠是蚊子館的最佳孵化器。

蚊子館 高雄市 遠洋漁業 前鎮漁港

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高雄前鎮漁港是南部最大水產品運銷中心，許多攤商還是習慣在地面處理漁貨，政府斥資廿四億元新建多功能水產品運銷中心當初目標為打造成台灣版的「豐洲市場」（原日本的築地市場），雖然早已落成並點交漁業署，因攤商對於收費及動線喬不攏，迄今還開不了門。

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前鎮漁港斥資八十一億元改造，具指標性的多功能水產品運銷中心，傳出遲無法營運及攤商進駐意願低，營運一年餘的船員會館入住率也低，義守大學財金系教授李樑堅直言，「這些問題反映當初規畫與現實需求脫節」。中山大學特聘教授張其祿也指出，前期需求調查、使用者參與及工程設計仍有改善空間，政府投入鉅資的設施若閒置浪費，最終可能淪為「蚊子館」。

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高雄前鎮漁港斥資八十一億元改建案再度成為選戰藍綠交火焦點。根據本報深入走訪港區，耗資逾四億元、營運一年餘的船員會館，住宿率卻很低，平均一天竟僅六名船員入住，斥資逾廿四億元新建的多功能水產品運銷中心過去屢遭審計部門點出租金高、動線差影響攤商進駐意願，原預計六月試營運，迄今尚未啟用；港區供遠洋漁船泊靠的繫船柱，腐蝕、生鏽未見汰換，地方人士嘆，花巨資改建的前鎮漁港實在頗「落漆」。

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