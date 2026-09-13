前鎮漁港船員會館挨批使用率低 漁業署：一年有2353人次船員入住

本報報導「直擊／前鎮漁港砸4億船員會館變『高級澡堂』 外籍船員寧館外沖澡」，引發熱烈討論。漁業署今表示，前鎮漁港船員會館自2025年6月10日啟用，以改善船員返港期間生活條件為目的，提供住宿、淋浴、祈禱、網路及休憩等多元服務，並非僅提供淋浴功能，且開放住宿以來到7月31日止，已有2353人次船員入住。但經換算，平均一天只有6人次入住。

漁業署說明，考量魷魚船返港期間船員集中，用水需求較大，漁業署已於2024年增設60噸儲水設備，以因應船員大量用水需求，目前船員會館供水情形穩定無虞。今年7月1日曾因自來水外線管線破裂造成短暫缺水，當日即完成搶修，目前並無持續性缺水情形。

漁業署進一步指出，6至7月魷魚船集中返港期間，港區可能於短時間內增加數千名船員，同時使用淋浴等用水設施，偶有瞬間用水量較大情形，並非全面停水，漁業署已透過漁會及相關公協會宣導船員分散使用，適度調節尖、離峰用水需求。目前船員會館設有40間淋浴室，西岸碼頭另設有2處貨櫃型淋浴設施，均提供船員多元淋浴選擇。

此外，漁船本身也設有淋浴設備，船員並非僅能使用會館淋浴設施，相關淋浴設施係提供船員泊港期間的輔助性公共服務，供船員依實際需求彈性使用。

至於住宿服務方面，會館以滿足船員住宿需求為優先，採每間房每晚1380元的平價收費原則，自2025年6月10日開放住宿至2026年7月31日止，已有2353人次船員入住，顯示會館確實提供船員住宿服務。另為減輕船員住宿負擔，漁業公協會及相關業者亦善盡企業社會責任，與旅館業者合作，購買優惠住宿券提供船員使用。